Gökçek'ten CHP'li Nazlıaka'ya: Uzaydan su mu getireceksin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın 'numuneler kuyudan alındı' iddialarına "Numuneler arıtma yapıldıktan sonra hemen çıkan çeşmeden alındı" yanıtı verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Melih Gökçek, kentteki şebeke sularının kirli olduğunu ileri süren CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Biz, numuneleri direkt depodan aldık, yani dediği gibi kuyudan alınmadı numune. Birincisi bu. İkincisi ise arıtma yapıldıktan sonra hemen çıkan çeşmeden alınmış" dedi.

'Nazlıaka sol ideolojik yapıya bağlı odalarla algı yönetimi yapıyor'

"Nazlıaka ile sol ideolojik yapıya bağlı olan odaların, bir algı yönetimi yaparak Ankara'nın suyunun kirli olduğu noktasında insanların belli bir kısmını inandırdığını" ifade eden Gökçek, kendisinin de bu inancı yıkıncaya kadar olayın peşinde olacağını, tahlillerle sonuçları kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Gökçek, Nazlıaka'nın dün bir bildiri dağıtarak Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak suçlamada bulunduğunu dile getirerek, "Kendisi, 'içilen ana depodan, arıtmadan geçen suların değil, kuyudan su almak yani arıtılmamış su almak suretiyle insanları yanılttığımızı' belirtti. Bunun tek kelimeyle karşılığı yalan" diye konuştu.

Nazlıaka'nın evinden su numuneleri alınırken, birçok gazetecinin de orada bulunduğuna dikkati çeken Gökçek, deponun, kuyunun, tesisatların bulunduğu yerlerin genel durumu ile numuneler alınırken çekilen fotoğrafları ve kamera kayıtlarını gösterdi.

Fotoğraflar üzerinde tek tek açıklamalarda bulunan, depo üzerinde çürümüş olduğunu belirttiği betonları gösteren Gökçek, su bağlantılarının yapıldığı yerlerin de sağlık açısından risk taşıdığını söyledi.

'Aylin Hanım'ı güvence altına aldık, artık hasta olmaz'

Gökçek, şunları kaydetti: "Biz, numuneleri direkt depodan aldık, yani dediği gibi kuyudan alınmadı numune. Buna şahitsiniz değil mi? Birincisi bu. İkincisi ise arıtma yapıldıktan sonra hemen çıkan çeşmeden alınmış. Yani, Aylin Hanım'ın iki tane yalanı var. iki de delilli mi, delilli.

Biz, o gün kesinlikle kuyudan numune almadık, sadece depodan ve arıtmadan çıktıktan sonra numune aldık. Ertesi gün, kaçak hatların kesilmesi için gidildiğinde arkadaşlarımız kuyudan da numune aldılar" diyen Gökçek, "Klor tankı var ama çalışmıyor. Aylin Nazlıaka, insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Arıtılmış su güya depoya geliyor. Çürük betonlar var. Arkadaşlarımız, artık şebeke hattını bağladılar. Bundan sonra, Aylin Hanım'ı güvence altına aldık, artık hasta olmaz" diye konuştu.

749 bin 605 lira para cezası kesildi

Gökçek, cezaların da kesinleştiğini belirterek, "Konut şebeke ve konut kuyu suyuna toplam konut başına kesilen ceza 28 bin 418 lira. Ayrıca, iş yeri olan yerler var. İşyeri başına toplam kesilen ceza da 70 bin 921 Lira. 21 yere toplam kesilen ceza 749 bin 605 lira" açıklamasında bulundu.

Cezaların yarın tebliğ edileceğini aktaran Gökçek, sürenin üç gün olduğunu ve itiraz haklarının bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların, hastaneye gittiğinde rahatsızlığının sudan kaynaklandığının belirtilmesi üzerine rapor istemelerini ifade eden Gökçek, "Al raporu, bizi mahkemeye ver. Değilse, ondan sonra doktor hakkında şikayetçi ol. Doktorlar, gerçekten sudan olsa rapor vermez mi?" diye konuştu.

'Ne içeceksin uzaydan su mu getireceksin?'

Siteye gelen yetkililerin izinleri olmadığına ilişkin soru üzerine de "izinlerin olduğunu" belirten Gökçek, tüm televizyonlarda Aylin Nazlıaka ile karşı karşıya gelebileceğini dile getirdi.

Gökçek, CHP'li Nazlıaka'nın pet şişe kullanımına ilişkin de eleştirileri olduğunu anımsatarak, "Pet şişeler sağlıksız, Ankara'nın suyu sağlıksız. Ne içeceksin, uzaydan su mu getireceksin?" diye sordu.

"Aylin Hanım'la polemik içerisindesiniz hem de milletvekili yapacağım' diyorsunuz. Bu sevgi nereden kaynaklanıyor?" sorusu üzerine de Gökçek, "Ben yapacaktım ama bundan sonra zor olur. Kuyuyu kaçak kullandığını ben de bilmiyordum. Önce söyledim onu" dedi.