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Aylin Nazlıaka'dan Erdoğan'a 'dans' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden Özgecan'ı anmak için 'dans etttiği' gerekçesiyle eleştirdiği Aylin Nazlıaka, 'Bir cehalet söz konusu, o dans Özgecan için değildi' dedi

16 Şubat 2015 19:09

CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, 'One Billion Rising' etkinliğine katıldığı için kendisine ve etkinliğe katılan diğer kadınları isim vermeden eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "O dans Özgecan için değildi" yanıtını verdi. 

Nazlıaka, "14 Şubat Cumartesi günü etkinlik Özgecan için düzenlenmiş değildi; orada dans edilmesinin nedeni Özgecan’a ilişkin bir anma değildi. Orada her yıl olduğu gibi bir etkinlik düzenlendi. Dünyada ve Türkiye’de her gün bir kadın katliamı olduğu için de 14 Şubat sembolik anlamıyla da evrensel bir gün olarak seçilmiştir. Ama dansa odaklanmak bu konuyu çarpıtmak, tartışmayı özünde uzaklaştırmak için seçilen yoldur. Ama bu oyun tutmaz" dedi. 

Tayyip Erdoğan "Hunharca katledilen Özgecanımızın öldüğü gün dans ediyorlar. Ya sen biliyorsan bir Fatiha oku, bilmiyorsan rahmet dile. Ölüm karşısında, acı karşısında dans etmek nedir bizim kültürümüzde. Belli, tabi ateş düştüğü yeri yakar" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nazlıaka'nın açıklaması şöyle:

"Tayyip Erdoğan söylemleriyle bu ülkede kadına yönelik şiddetin artmasının en önemli nedenlerinden biridir. Kullandığı şiddet dili, toplumda etkisini de gösteriyor elbette. Her acıda toplumu ayrıştırıyor. Her acıdan bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Bir kadın cinayeti sonrasında bile bir başka kadına saldırarak siyaset yapıyor. Bu bile tek başına Erdoğan’ın kadına bakış açısını göstermektedir. Kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum diyerek 12 yılda kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 artmasının sorumlusudur kendisi. Tabii bir de cehalet söz konusu.

'One billion rising' etkinliği, her yıl dünyanın her yerinde 14 Şubatta kadınların; kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete, tecavüzlere, enseste, sünnete ve seks köleliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri bir isyandır. Bu isyanı görmezden gelenler elbette mevzunun dans kısmına takılacaklardır. Çünkü kötü niyetliler… Çünkü asıl dertleri kadınların maruz kaldıkları şiddet değil. Onların tek derdi var; kendi iktidarlarını kadın cinayetleri üzerinden yükseltmek. Kadınlar umurlarında bile değil.

Tayyip Erdoğan ve AKP’liler her zamanki gibi acılardan siyasal fayda elde etmeye çalışmaktadırlar. 14 Şubat Cumartesi günü etkinlik Özgecan için düzenlenmiş değildi; orada dans edilmesinin nedeni Özgecan’a ilişkin bir anma değildi. Orada her yıl olduğu gibi bir etkinlik düzenlendi. Dünyada ve Türkiye’de her gün bir kadın katliamı olduğu için de 14 Şubat sembolik anlamıyla da evrensel bir gün olarak seçilmiştir. Ama dansa odaklanmak bu konuyu çarpıtmak, tartışmayı özünde uzaklaştırmak için seçilen yoldur. Ama bu oyun tutmaz…

Dün Özgecan’ın ailesinin yanındaydım. Ben Özgecan’ın da her gün bir cinayete kurban giden kadınları da unutturmayacağım. Mücadelem bunun içindir. Unutursak kalbimiz kurusun!"

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