Aykut Kocaman istifasını istedi, Aziz Yıldırım reddetti!

Fenerbahçe taraftarları, Kasımpaşa maçının son 15 dakikasında “Aykut Kocaman istifa” tezahüratları yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında hem yayıncı kuruluşun canlı yayınına hem de basın toplantısına katılmadı. Yerine antrenör İsmail Kartal soruları cevapladı. Maç sonrasında Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Ali Yıldırım soyunma odasına gelerek yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca Aykut Kocaman ve futbolcularla acil durum toplantısı yaptı. Uzun süren toplantı sonunda açıklama yapan kaleci Volkan Demirel "Önümüzdeki 2 önemli maçı mutlaka kazanmalıyız" diyerek Aykut Kocaman'ın şimdi görevinden ayrılmayacağını ima etti.

Sarı-lacivertli takımın geçen hafta sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasından sonra bu hafta da Kasımpaşa karşısındaki mağlubiyet nedeniyle taraftarlar tribünlerden tepki gösterdi. hurriyet.com.tr'nin haberine göre, ev sahibi takımın ilk golünden sonra “Aykut Kocaman istifa” tezahüratları yapan Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra da “Aykut ne oluyor, takım neden koşmuyor” şeklinde tempo tuttu.

1 saat 15 dakikalık kritik toplantı

Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonrasında LİG TV'nin canlı yayınına ve basın toplantısına gelmeyerek yerine yardımcısı İsmail Kartal'ı gönderdi. Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Ali Yıldırım ile birlikte maç sonunda soyunma odasına inerek 1 saat 15 dakika teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla konuştu.

Volkan Demirel: Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum

Bu önemli toplantı sonrasında LİG TV'nin canlı yayınına açıklama yapan kaleci Volkan Demirel şunları söyledi: Söylenecek fazla bir şey yok. Kötü oynadığımızın farkındayız. Gerekli konuşmalar yapıldı. Konuşmalara bakılırsa ilerde herkes daha fazla sorumluluk almayacak. İnşallah bu konuşma bundan sonra da sahaya yansır. Biz gerekli konuşmaları yaptık. Yolun başındayken gerekli önlemler almak gerekli. Bu görüntüden umarım uzaklaşırız. Önümüzdeki 2 önemli maçı kazanmalıyız. Bugünkü görüntüyü bir şeye bağlamaya gerek yok. Bugün Fenerbahçe formasına layık olamadık. Taraftarlara söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onlara şimdi ne söylesek onları tatmin etmeyecek.

Kocaman bırakmak istedi, Başkan ve futbolcular kabul etmedi

Teknik Direktör Aykut Kocaman, soyunma odasındaki kritik toplantıda takıma gerekli katkıyı veremediğini belirterek görevinden ayrılmak istediğini Başkan Aziz Yıldırım'a iletti. Bu istek Aziz Yıldırım tarafından reddedildi. Ayrıca futbolcular da Kocaman'a "Durumumuz düzelecek, önümüzdeki maçlarda her şey çok daha farklı olacak" diyerek başarı sözü verdi. Kocaman da bu kararından vazgeçti.