Aykut Kocaman 'istifa' tezahüratı için ne dedi?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe sahasında Marsilya ile 2-2 berabere kalırken; son 10 dakikada kalesinde görmesi Şükrü Saracoğlu'nu sessizliğe boğdu. Maçın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar Teknik Direktör Aykut Kocaman'ı istifaya çağırdı. Kocaman basın toplantısında "İstifa edecek misiniz" sorusuna "İstifa tezahüratını duymadım. Bu soruya yanıt vermek istemiyorum" dedi.

Maçın genelinde rakibine göre iyi futbol sergileyen Fenerbahçe'de 2-0 öne geçmesinin ardından oyunda tempoyu düşürerek Marsilya'nın topa hakim olmasına izin verdi. Orta sahada üstünlüğü kaptıran Fenerbahçe'de, maçın etkili isimlerinden Alex, Caner ve Sow kenara gelince, sarı-lacivertliler rakip kaleye gitmekte büyük sorun yaşadı.

Oyunu Fenerbahçe kalesine yıkan Marsilya ise temsilcimizin savunmadaki hatalarını affetmeyerek maçtan 1 puan çıkardı.

Alex ve Sow'u kenara alarak yerlerine Cristian ve Bienvenu'yu alan Aykut Kocaman, savunmadan uzun toplarla sonuca gitmek istedi. Sarı lacivertli ekibi tamamen defansif bir anlayışa bürüyen Aykut Kocaman, takımının büyük baskı yemesine sebep oldu. Son 10 dakikaya 2-0 önde giren sarı lacivertliler, savunmaya yaslanarak skoru koruyamadı.

Kocaman'ın taktiksel anlayışı ve oyuncu değişikliklerinde yaptığı tercihler, Fenerbahçeli taraftarları yine çileden çıkarttı.



İstifa tezahüratı için ne dedi?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Marsilya karşısında alınan beraberlikle Avrupa Ligi'ne istediğikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Söylenecek bir şey yok. İlk gole kadar dengeli oynadık. Savunma azmi ve yerleşimimiz yüksekti. Seyircimizle birlikte galibiyeti istiyorduk" dedi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, Marsilya karşısında son dakikalarda yedikleri golün skoru koruma çabasından dolayı olduğunu ifade ederek, "Bu tip maçlarda öne çıkan fiziksel durumdan ziyade ruhsal durum. Kırılma kondisyonel bir durum değil, bu devirde artık böyle bir şey kalmadı. Buradaki kırılma pozisyonla alakalı bir durum da değildi. Spartak Moskova maçının tam tersi oldu. Son dakikaya kadar kontrol bizdeydi. Ama tercihler tartışılabilir. Oyundan çıkanlarla girenler arasında istediğimiz farkı yaratamadık. Skoru koruma duygusu ön plana çıktı. Özellikle 2-0'dan sonra skoru koruma duygusu ağır bastı. Futbolun doğası maalesef böyle. Son saniyeye kadar top bizdeydi ve öndeydik. Kazanarak çıkmak bizim için çok önemliydi. Son günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey özgüvendi. Büyük takımların en büyük özelliği nasıl oynarsa oynasın ne olursa olsun maçı kazanmayı bilmektir. Duran toptan son saniyede gol gördük ve maçı berabere tamamladık" diye konuştu.

Maça sonradan giren Henry Bienvenu'nun performansı sorulması üzerine Kocaman, "Oyuncularla ilgili olumlu şeyler konuşmak doğru, olumsuzlukları eleştirmek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Bu tür karşılaşmalarda öne geçildiği zaman baskının arttığını vurgulayan Aykut Kocaman, "O baskı problemimizde hatalarda artıyor. Ana problemimiz de buydu. 2-0'dan sonra biraz daha oyunu tutmaya başladık. Ancak rakibin bulduğu gol onları içeriye çekti. Buradaki ana problemimiz savunma yaparken savunma sertliğini yapmamızdı. Bu kadar basit kalemize gelmemeleri gerekiyordu. Bu kadar kolay orta yapmamaları gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Kocaman, şöyle konuştu:

"Futbol böyle bir oyun. Bugün çok acısını çektik. Son dönemlerdeki en üzüntü duyduğum maçlardan biri. Çünkü maç bitmişti. Son 10 dakikada baskı yedik ve ayaklarımız geriye koştu. Sonra kalemize ortalar gelmeye başladı ve rakibin becerikli oyuncuları var. Ama öyle ya da böyle maç bitmişti. Vurulan topta Bekir öne doğru çıksa galip bitirmiştik. Son dakikalar bazen lehimize bazen aleyhimize oluyor. Bütün oyuncularımız çok istekli ve maçı kazanmayı sonuna kadar götürmeye çalıştı. Büyük bir avantaj yitirdiğimizin farkındayım."

Taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının farkında olduğunu dile getiren Kocaman, "Bu takımın en büyük gücü taraftar. Bu gelen gol bizden iki puan götürmedi. Fener bu gruptan öyle ya da böyle çıkacak. Fakat taraftarlarla takım arasında zedelenme olursa bizim için en büyük kayıp bu olur. Bunu tamir etmemiz gerekir" dedi.

Bu arada Kocaman, maç sonunda tribünlerden yükselen "Aykut istifa" tezahüratlarını duymadığını ve buna cevap vermek istemediğini söyledi.

Galibiyetin kaçmasında yapılan değişikliklerin sebep olmadığını dile getiren Aykut Kocaman, "Maçın berabere bitmesinin ana sebebi yapılan değişiklikler değildi. Mutlaka yapılan her şeyin bir nedeni var. Küçükte olsa bu sebebi katabiliriz. Maalesef bu oyunun doğasında bu var" diye konuştu.



Müzik kurtardı



Marsilya’nın son saniye golü Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Sarı-lacivertliler, “Kocaman istifa” şeklinde tempo tutarken, maçın son düdüğü çalındı, hoparlörlerden müzik yayını başlayınca tribünlerin isyanı yarıda kaldı.

Fenerbahçe’nin son saniye golüyle Marsilya karşısında 2 puan kaybetmesi taraftarların sabrını taşırdı. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluğu kaçırdığı Galatasaray derbisinde ve Şampiyonlar Ligi biletini Spartak Moskova’ya kaptırdığı rövanş maçında Aykut Kocaman’a sürekli sahip çıkan, hiçbir protesto gösterisinde bulunmayan taraftarlar dün akşam çark etti.

Sarı-lacivertliler, Fransız ekibinin statta buz gibi bir hava estiren ikinci golünden sonra, “Kocaman istifa” şeklinde tempo tuttu. Ancak Hırvat hakemin maçın son düdüğünü çalması ve stat hoparlörlerinden müzik yayınının başlaması “istifa” seslerini bastırdı. Protestoya devam etmeyen Fenerbahçeli taraftarlar daha sonra stattan ayrıldı.

Aykut Kocaman maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında istifa çağrısıyla ilgili soruya karşılık, “İstifa tezahüratını duymadım. Bu soruya yanıt vermek istemiyorum” dedi.

Sarı-lacivertli teknik adam, “Böyle maçlarda fiziksel durumdan ziyade ruhsal ağırlığı kaldırmak önemli. Son dakikalardaki durum kondisyonla ilgili değil. Yaklaşık 20 gün önceki Spartak Moskova maçında tam tersi oldu. Tercihler tartışılır, bunu söylemeye gerek yok. Girenler, çıkanlara göre istediğimiz farkı yaratamadı. İlk golü yedikten sonra koruma duygusu öne çıktı. Son saniyede her şeye rağmen top bizdeydi ve öndeydik. Savunma yaparken sertliği de öne çıkarmak lazım. Ortalar bu kadar kolay gelmemeliydi” diye konuştu.



‘Ayaklarımız geri koştu’



Son günlerde takım halinde en çok özgüven sorunu yaşadıklarını dile getiren Aykut Kocaman şöyle devam etti:

“Son dönemdeki en üzüntü verici maçlardan biriydi. Çünkü maç bitmişti artık. Ayaklarımız geri koştu. Rakibin becerikli oyuncuları var, ama öyle veya böyle maç bitmişti. Top Bekir’in ayağına çarpıp dışarı çıksa kazanmıştık. Bütün futbolcular A’dan Z’ye mücadele etti. Giren, çıkan dengesine bakıldığı zaman bu konu eleştirilebilir. Büyük bir avantaj yitirdiğimizin farkındayım.”



Twitter’den tepki yağdı



Futbolseverler maçtan sonra twitter’e, Teknik Direktör Aykut Kocaman’la ilgili yorum yağdırdı. Kocaman’ın eleştirildiği yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

* Aykut Kocaman’a PES’te Real Madrid’i verin, Ronaldo’yu çıkartıp, Granero’yu oyuna alır.

* Aykut Kocaman 1965 yılında Alex’e tepki olarak doğmuştur.

* Kocaman’ı gördükçe Fatih Terim’e hayranlığım giderek artıyor.

* Kocaman’a takım otobüsünü verseler onu bile geriye çeker.

* Aykut Kocaman’ın uzun süre takımdan ayrı olarak oyuncu değiştirme çalışması yapması lazım.

* Selçuk’u oynatmasına kızarsanız olacağı budur.

* Yaptığı değişiklik bir kere işe yarasın, dişimi kıracağım.

* Aykut kocaman hiç football manager da mı oynamadın.

* Aykut Kocaman, 1965 yılında Alex'e tepki olarak doğdu.

* Aykut Kocaman'a edilen küfürleri toplasak cehennemin kapılarını açar o derece.

* Alex'i oyundan alan Aykut Kocaman'ın kafasını yaşamak için en az 10 şişe tiner koklamak lazım.

* Ben olsam Bienvenu nün yerinde Aykut Kocaman'a "ulan manyak mısın niye beni oyuna alıyorsun" diye fırça atarım.

* Gerçekten çok iyi ve güçlü bir kadromuz var, çok daha iyi olucagımızdan eminim ama Aykut Kocaman bu takımın çalıştırıcısı olamaz çok net

* Teknik traktör Aykut Kocaman.

* Bu akşam o kadar yanlış hareketine rağmen Aykut Kocaman yüzünden yenilmedik, Bekir son dk iceri almasa ne konuscaktık?

* Simdi gelecek en iyi haber SON DAKIKA; "Aykut Kocaman Istifa Etti" olurdu !!

* Bu Aykut Kocaman berabere kalmak için veya yenilmek için özel bir çaba sarfediyor olsa gerek

* Bence Aykut Kocaman Türkiye'nin en iyi teknik direktörü.Sayesinde küfür ediyoruz sinirlerimiz boşalıyor,hoş şeyler..

* Aykut Kocaman teknik direktörse, ben de bir Victoria Secret meleği olurum bence.

* Aykut Kocaman'ın en çok kullandığı cümle şu olmalı: "Dur lan, bişey denicem"

* Aykut Kocaman'ın maç 2-0 ken düşündüğü; -Acaba kimi oyuna alsamda maç 2-2 bitse?

* Basaramazsam giderim dedin, neyi basardin bugüne kadar Aykut Kocaman?

* Yaa insaf be. Hepiniz bir olmuş Aykut Kocaman'nın gözünü oyuyorsunuz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp Marsilya taş gibi takım demedi.



Tatlıses: Bizi yaktın Aykut Hoca!



Fenerbahçe'nin Marsilya ile berabere kalması İbrahim Tatlıses'i isyan ettirdi. İbrahim Tatlıses, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Marsilya ile 2-2 berabere kalmasına sinirlenen İbrahim Tatlıses, Twitter'da teknik direktör Aykut Kocaman'a tepki gösterdi.

Tatlıses 'Yine yaktın bizi Aykut Hoca. Alex'e garezin nedir anlamadım. Alex çıktı 2 tane gol yedik ' diye tweet attı.



Alex: Yaptıklarım umrumda değil



Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza, Marsilya maçının ardından görüşlerini dile getirdi

Fenerbahçe'nin kaptanı Alex de Souza, Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Alex, maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Aslında bugün iki yarıda birbirine benzer maçlar gibi oldu. Maçın 35. dakikasından sonra toptan kurtulmaya başladık. İkinci yarının son dakikalarında bu fazlalaşmaya başladı ve oyunda hakimiyeti kaybettik."

Uzun süren gol orucunun da sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Alex, "Benim kendi bireysel olarak yaptıklarım umrumda değil. Benim için kolektif olarak, takım olarak neler yapabiliyoruz. Sahaya ne kadar yayılabiliyoruz, bunlar... Bireysel olarak yapılanlar önemli değildir, önemli olan takımın kazanmasıdır. Daha çok çalışacağız..." diyerek sözlerini noktaladı.