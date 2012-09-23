Fenerbahçe yönetimi Aykut Kocaman'la devam dedi

Fenerbahçe Yönetimi, eleştirilerin odak noktasını oluşturan Aykut Kocaman’a sahip çıktı. Başkan Aziz Yıldırım hocasından dik durmasını ve tepkilere kulaklarını tıkamasını öğütledi. İkili bir takım önlemler alma konusunda da fikir birliğine vardı.

Fenerbahçe Yönetimi, taraftarın da ağır eleştirdiği Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın arkasında durma kararı aldı. Sarı - lacivertli yöneticiler, Kocaman’ın eninde sonunda başarıyı yakalayacağına olan inançları ile desteklerini sürdürürken, bazı önlemler almayı da kararlaştırdılar.

Marsilya maçını son on dakikada iki gol yiyerek puan kaybı ile geçen ve yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştirilen Aykut Kocaman’ın sonuna kadar görevinde kalması gerektiğini savunan Fenerbahçe Yönetimi’nde, Başkan Aziz Yıldırım’ın bu kararda etkili olduğu belirlendi. Yönetimden bazı isimlerin bile eleştirdiği Kocaman’dan rapor isteyen Fenerbahçe başkanının yaptığı bire bir görüşmede hocasından dik durmasını ve tepkilere kulaklarını kapamasını istediği öğrenildi.



Radikal önlemler alınacak



Başkan olarak Kocaman’a desteğinin bitmeyeceği garantisini veren Başkan Aziz Yıldırım’ın, bu kararına rağmen genç teknik adama bazı uyarılarda bulunduğu ve ileriye dönük çalışmalar yapıldığı belirlendi. Kocaman’ın takımdaki motivasyon kaybı nedeniyle bazı futbolcularını eleştirdiği, bu yönde de genç çalıştırıcının ve başkan Yıldırım’ın radikal önlemler almak için görüş birliğine vardığı da bildirildi.



Eksikler için mesai



Sarı-lacivertli ekibin sakatlıktan kurtulan oyuncuları Krasiç ve Egemen, Trabzonspor maçı için yoğun mesai yapıyor. Pazartesi günkü maçta oynatmayı düşündüğü iki oyuncusuna özel çalışmalar uygulatan Kocaman, Egemen ve Krasiç’ten artık hazır olmalarını istedi. Dün takım izin yaparken çalışan iki futbolcuya Trabzonspor maçında forma vermeyi düşünen Kocaman, savunmada Bekir’in yerine Egemen’i kullanacak ancak Krasiç’e sonradan şans tanıyacak.