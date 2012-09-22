Fenerbahçeliler'den Kocaman'a: Severek ayrılalım!

Fenerbahçe seyircisi hocasına olan sevgi ve saygısını dün sanal alemde bir kez daha ortaya koyarken, Aykut Kocaman’ın takıma daha fazla katkı veremeyeceği görüşünde birleşti. Genç çalıştırıcının alkışlar arasında kenara çekilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Kocaman’ın daha fazla yıpranmasını istemiyor.

Fenerbahçe taraftarının bugüne kadar her koşulda sahip çıktığı, futbolculuk döneminde de, antrenörlük kariyerinde de toz kondurmadığı Aykut Kocaman, Marsilya beraberliği sonrası kredisini büyük ölçüde yitirdi.

Doksan dakikanın sonunda istifaya davet edilen, hatta karşılaşma sonrası “Fenerbahçe’nin taraftarıyla arasındaki bağda zedelenme olursa bizim için büyük kayıp olur” diyen Kocaman’a yönelik dün sanal alemde ciddi tepkiler yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarların en önemli buluşma noktası olan antu.com sitesi açılış sayfasına Kocaman’ın bundan önce çalıştırdığı takımları tek tek yazıp ardından, “Burası Fenerbahçe” başlığını attı. Aykut Kocaman’ı eleştiri yağmuruna tutan taraftarlar, aynı şekilde yönetimin de futbol takımının şu anki durumunda ciddi sorumluluk sahibi olduğunun altını çizdiler. Fenerbahçe seyircisi tüm kızgınlığına rağmen hocasına olan sevgi ve saygısını bir kez daha ortaya koyarken, Aykut Kocaman’ın takıma daha fazla katkı veremeyeceği görüşünde ise birleşti. Marsilya maçıyla başlayan istifa seslerinin gelecek haftalarda daha da yükselebileceğini, her şeyini Fenerbahçe’ye adamış bir futbol adamının böyle bir tabloyu hak etmediğini belirten taraftarlar hocalarının alkışlar arasında kenara çekilmesinin daha doğru ve şık olacağını bildirdiler.



Sabırlar taşıyor



Fenerbahçe’de sembol olmuş Aykut Kocaman’ın daha fazla yıpranmasını istemeyen taraftarlar, yönetimi de bu konuda harekete geçmeye davet ettiler. Kocaman’ın transferlerde yeteri kadar başarı sağlayamadığını, oyun olarak fazla bir ilerleme gösteremediğini ileri süren sarı-lacivertliler, sabırların taştığına dikkat çektiler.



Nerede yanlış yaptı



1- Taraftarın gözünde efsaneleşen kaptan Alex ile sürekli polemiğe girdi. Bu iç çekişme otoritesini zedeledi.

2- Fenerbahçe’nin fizik gücü iki yılda hiçbir dönem zirveye çıkmadı, temposuz, yavaş oyunu hep eleştiri aldı.

3- Malzemeye göre değil, kafasındaki sisteme göre takım kurmak istedi, sürekli hayal kırıklığı yaşadı.

4- Oyunu okumada yetersiz kaldı. Yaptığı değişikliklerle sonucuna etki ettiği maçlar bir elin parmaklarını geçmedi.

5- Transferlerde ciddi başarısızlık gösterdi. İyi para verilen, önemli paralar ödenen isimlerin çoğu vasatı geçemedi.

6- Avrupa macerası yerlerde süründü. Güç olarak Fenerbahçe’nin çok aşağısında kalan rakipler büyük sürprizlere imza attı.

7- Savunmayı düşünmekten Fenerbahçe’yi hücum takımı yapamadı. Ürkek oyun anlayışı taraftarı her maç hop oturup hop kaldırdı.