"Aybüke Öğretmen, her maaş aldığında atölyeye mutlaka bir enstrüman alırdı"

Batman Kozluk’taki PKK saldırısında yaşamını yitiren müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) dün Batman Öğretmenevi’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şenay Öğretmen’den geriye saldırıdan birkaç saat önce karne dağıtırken çektirdiği son fotoğraflar kaldı. Kozluk Çok Programlı Lisesi Müdürü Mahmut Işık, Şenay öğretmenin adının okuldaki müzik atölyesine verileceğini belirterek, “Müzik atölyemizi genişleten ve kendi imkânlarıyla müzik aletleri kazandıran Şenay hocanın eğitim yuvamıza emeği çok büyük. Her maaş aldığında atölyeye mutlaka bir enstrüman, bir cihaz alıyordu" dedi.

Çorum’a uğurlandı

Kozluk’ta PKK’lıların saldırısında yaşamını yitiren Şenay Aybüke Yalçın’ın cenaze törenine Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, milli eğitim yöneticileri, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Şenay Öğretmen’in cenazesinin öğretmenevi bahçesine getirilmesi sırasında, amcası ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Şenay Öğretmen’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine uğurlandı.

Müziği sevdirdi...

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Şenay Öğretmen’i gözyaşlarıyla uğurlayan müzik öğretmeni Emrah Yıldırım, “Bunu duyduğumuzda şoke olduk. Hak eden en son kişiydi. En gençlerimizdendi. Cümlelerin bittiği an. Böyle bir şeyi Kozluk’ta ilk kez gördük. Şehit askerlerimiz de var. Onların ve öğretmenimizin ailelerinin başı sağ olsun, vatanımızın başı olsun. Neşeli, şen şakraktı. Sürekli enstrüman çalar, şarkı söylerdi. Güzel bir türküsü vardı söylediği, Mağusa Limanı. Orada zaten gereken her şeyi anlatmış gibi. Hayal gibi geliyor” diye konuştu.

Helalleşti...

Öğrencilerinden Oruç Arıca, “Gitar ve piyanoyu sevdiren, öğreten Şenay Hocam’dır. Müzik ile hiçbir ilgim yoktu, onun sayesinde müziğin tüm enstrümanlarını öğrendim. Karne dağıtımı töreninden yarım saat sonra olayı duyunca yıkıldım. Dünyanın en güzel ve iyi öğretmeniydi. Bizimle helalleşti, biz de ondan helallik istedik” dedi.

Enstrüman alırdı

Kozluk Çok Programlı Lisesi Müdürü Mahmut Işık, Şenay öğretmenin adının okuldaki müzik atölyesine verileceğini belirterek, “Müzik atölyemizi genişleten ve kendi imkânlarıyla müzik aletleri kazandıran Şenay hocanın eğitim yuvamıza emeği çok büyük. Her maaş aldığında atölyeye mutlaka bir enstürman, bir cihaz alıyordu” dedi.

Yarım saat önce

Yedi ay önce öğretmenliğe başlayan Şenay Aybüke Yalçın’ın, saldırı öncesi okulda karne dağıtımı sırasında meslektaşlarıyla çektirdiği son fotoğrafları ortaya çıktı. Okulda karne dağıtan ve öğrencilere verilmek üzere hazırlanan takdir ve teşekkür ile başarı belgelerini ellerine alan Şenay Aybüke Yalçın, çok sevdiği öğrencileriyle de fotoğraf çektirdi.

Eğitim İş: Son olsun

Eğitim-İş, Şenay Öğretmen’in yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından bir mesaj yayımladı. Mesajda, “Eğitim İş olarak iktidara sesleniyoruz; Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, yeni nesiller öğretmenlere emanet ise, yurdun her köşesini görev yeri sayan öğretmenlerimizin canı da devletin kudretine emanettir. Hayatının baharında canından olan Aybüke Yalçın’ın, teröre verilen son kayıp olmasını ve bu yaşananların devlete ders vermesini umuyoruz” denildi.