Aybüke Öğretmen'in son mesajlaşmasından: Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok

Batman'ın Kozluk ilçesinde gerçekleşen PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için tören düzenlendi.

Batman Öğretmenevi'nde düzenlenen törene Batman Valisi Ahmet Deniz, il protokolü ve çok sayıda öğretmen katıldı. Yalçın'ın cenazesinin törenin ardından Ankara'ya götürüleceği ve burada düzenlenecek olan resmi törenin ardından da defnedilmek üzere Çorum'a gönderildi.

"Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aybüke öğretmen saldırıdan bir gün önce arkadaşıyla Whatsapp üzerinden yaptığı yazışma ortaya çıktı.

Aybüke öğretmen arkadaşına şu cümleleri yazdı:

"Kendimiz için, sevdiklerimiz için korkmaya başladık. Nerede, ne zaman, ne olacağı belli değil. Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, ya da bana bir şey olursa onlar ne yapar. Böyle düşünerek hallolacak bir şey değil, biz elimizden geldiği kadar temkinli oluruz da, ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok"

Son fotoğraflar

Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, saldırı öncesi okulda karne dağıtımı sırasında meslektaşlarıyla çektirdiği son fotoğrafları ortaya çıktı. Okulda karne dağıtan ve öğrencilere verilmek üzere olan taktir ve teşekkür ile başarı belgeleri ellerine alan Şenay Aybüke Yalçın, çok sevdiği öğrencileriyle de fotoğraf çektirmiş.