Prof. Akgündüz: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için engel bulunmuyor

Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü ve Osmanlı Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ayasofya’yı müzeye çeviren kararnamede yer alan Atatürk imzasının sahte olmadığını belirtti. belgeleriyle açıkladı. Akgündüz, Atatürk′ün müze olduktan sonra Ayasofya′yı ziyaret ederek müze idaresini tebrik ettiğini söyledi.

Yeni Asya gazetesinden Gökhan Yılmaz'ın haberine göre, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ayasofya’yı müzeye çeviren kararnamede yer alan "Atatürk” imzasının sahte olmadığını, Atatürk’ün müze olduktan sonra Ayasofya’yı ziyaret ederek tebrik ettiğini söyledi. “Üç Devirde Bir Mabed: Ayasfoya” adlı eserinde, Mustafa Kemal’in birden fazla imzası olduğunu söyleyen Akgündüz, Ayasofya müze yapıldıktan sonra burayı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalarından dolayı Müzeler İdaresi'ni tebrik ettiğini belgelediğini belirtti.

Bakanlar Kurulu kararının, vakıf hukukuna aykırı olduğunu savunan Prof. Akgündüz, kararın Resmî Gazete’de yayınlanmaması nedeniyle de geçersiz olduğunu belirtti. "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için hiçbir engelin bulunmadığını defalarca haykırdık" diyen Akgündüz, Said Nursi'nin de bu konuyla ilgili 1950’li yıllarda Başbakan Adnan Menderes’e bir mektup yazdığını aktardı. Prof. Akgündüz, yaptığı yazılı açıklamada Said Nursi'nin Ayasofya'yla ilgili sözlerini aktardı:

"Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii’ni puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olması imkânı var mı? Ayasofya’yı puthane ve Meşihat’ı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfî, kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz.”