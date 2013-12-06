T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Akgündüz: Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için engel bulunmuyor

'Üç Devirde Bir Mabed: Ayasfoya' kitabının yazarı Prof. Ahmet Akgündüz, Ayasofya’yı müzeye çeviren kararnamedeki Atatürk imzasının sahte olmadığını belirtti

06 Aralık 2013 18:09

Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü ve Osmanlı Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ayasofya’yı müzeye çeviren kararnamede yer alan Atatürk imzasının sahte olmadığını belirtti. belgeleriyle açıkladı. Akgündüz, Atatürk′ün müze olduktan sonra Ayasofya′yı ziyaret ederek müze idaresini tebrik ettiğini söyledi.

Yeni Asya gazetesinden Gökhan Yılmaz'ın haberine göre, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Ayasofya’yı müzeye çeviren kararnamede yer alan "Atatürk” imzasının sahte olmadığını, Atatürk’ün müze olduktan sonra Ayasofya’yı ziyaret ederek tebrik ettiğini söyledi. “Üç Devirde Bir Mabed: Ayasfoya” adlı eserinde, Mustafa Kemal’in birden fazla imzası olduğunu söyleyen Akgündüz, Ayasofya müze yapıldıktan sonra burayı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalarından dolayı Müzeler İdaresi'ni tebrik ettiğini belgelediğini belirtti.

Bakanlar Kurulu kararının, vakıf hukukuna aykırı olduğunu savunan Prof. Akgündüz, kararın Resmî Gazete’de yayınlanmaması nedeniyle de geçersiz olduğunu belirtti. "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için hiçbir engelin bulunmadığını defalarca haykırdık" diyen Akgündüz, Said Nursi'nin de bu konuyla ilgili 1950’li yıllarda Başbakan Adnan Menderes’e bir mektup yazdığını aktardı. Prof. Akgündüz, yaptığı yazılı açıklamada Said Nursi'nin Ayasofya'yla ilgili sözlerini aktardı:

"Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii’ni puthaneye ve Meşihat Dairesini kızların lisesine çeviren bir adamı sevmemek bir suç olması imkânı var mı? Ayasofya’yı puthane ve Meşihat’ı kızların lisesi yapan bir kumandanın keyfî, kanun namındaki emirlerine fikren ve ilmen taraftar değiliz ve şahsımız itibariyle amel etmiyoruz.”

ETİKETLER

ayasofyamüzecamiahmet akgündüzsaid nursiatatürkimzakararname

İlgili Haberler

'Ayasofya'nın müze olması hukuksuz; cami olmalı'

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın 1935'te müzeye çevrilmesinde hukuksuzluk olduğunu iddia etti ve 'Ayasofya cami olmalı' dedi

MHP'li Halaçoğlu: Ayasofya'yı müze yapan belgedeki Atatürk imzası sahte

Yusuf Halaçoğlu: Müze önerisini hem Atatürk hem de İsmet İnönü kabul etmediği halde uygulandı. Atatürk kararı duyduğunda küplere bindi ve 'Ne münasebet!' diyerek tepki gösterdi.

'Ayasofya 2014'te cami olacak' iddiası

Prof. Mehmet Çelik, Ayasofya'nın cumhurbaşkanlığı seçiminden önce cami olarak ibadete açılacağını iddia etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24