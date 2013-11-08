'Ayasofya'nın müze olması hukuksuz; cami olmalı'

Ayasofya’nın hukuksuz bir şekilde müzeye çevrildiğini iddia eden MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, "Ayasofya'nın müze olması için böyle bir durum söz konusu değildir, burada açıkça bir hukuksuzluk mevzu bahistir" ifadelerini kulandı.

Hallaçoğlu, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u almasıyla camiye dönüştürülen Ayasofya’nın 1 Şubat 1935 yılından bu yana müze olarak kullanıldığı anımsatıldı. Ayasofya’nın ibadethane kısmına ve binanın diğer bölümlerine 19. yüzyıla kadar Türk mimari eserleri eklendiği ve binanın tamamen bir Türk sanat eseri olduğu öne sürülen gerekçede, bu süre zarfında Bizans’tan kalma mozaik tabloların korunduğu, depremlerden dolayı zarar gören kısımların onarıldığı ve Ayasofya’nın 481 yıl cami olarak hizmet verdiği anlatıldı.

‘Ayasofya’nın müze olması yasadışı'

Halaçoğlu, verdiği kanun teklifinde Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinde hukuksuzluk olduğu iddiasına da yer verdi. Ayasofya’nın 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müze haline getirildiği belirtilen gerekçede, bu kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmadığı iddia edildi. Gerekçede, Ayasofya Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığının sorulduğu bir dilekçeye, 14 Haziran 1995 tarihinde Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü Özgür Erkman imzası ile “… kararın Resmi Gazete’de yayımlanmadığı tespit edilmiştir” cevabı verildiği ifade edildi.

Gerekçede, 1924 Anayasası’na göre de bugünkü Anayasa’ya göre de tasarı, teklif ya da kararnamelerin, yasa ya da kanun hükmünde kararname olabilmeleri için Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanmaları gerektiğine işaret edilerek, “Ayasofya için böyle bir durum söz konusu değildir, burada açıkça bir hukuksuzluk mevzu bahistir” dendi.

'Ayasofya, ezan sesinin yankısıyla ayakta kaldı'

Gerekçede ayrıca, Ayasofya’nın 19 Şubat 1936 tarihli tapu senedine göre Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına "türbe, akaret, muvakkithane ve medrese-i müştemil Ayasofya’yı Cami-i Şerifi" olarak tapulu olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütük Defterinde de cami olarak kayıtlı olduğu aktarıldı. “Bugün, tüm selatin camilerimiz sabah ezanından yatsı ezanına kadar, haftanın her günü, hangi dinin mensubu olduğuna bakılmaksızın herkesin ziyaretine, ibadetine ücretsiz olarak açıkken, Ayasofya, yasalara, hukuka aykırı olarak, ancak müze olarak ziyaret edilebilmektedir" denilen gerekçede, "kanun teklifinin, 481 yıl ezan sesinin yankıları ile ayakta kalan, İstanbul’un fethinin simgesi olan Ayasofya’nın, cami olarak yeniden ibadete açılması amacı ile hazırlandığı" belirtildi.