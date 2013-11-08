T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ayasofya'nın müze olması hukuksuz; cami olmalı'

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın 1935'te müzeye çevrilmesinde hukuksuzluk olduğunu iddia etti ve 'Ayasofya cami olmalı' dedi

08 Kasım 2013 14:36

 Ayasofya’nın hukuksuz bir şekilde müzeye çevrildiğini iddia eden MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, "Ayasofya'nın müze olması için böyle bir durum söz konusu değildir, burada açıkça bir hukuksuzluk mevzu bahistir" ifadelerini kulandı. 

Hallaçoğlu, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u almasıyla camiye dönüştürülen Ayasofya’nın 1 Şubat 1935 yılından bu yana müze olarak kullanıldığı anımsatıldı. Ayasofya’nın ibadethane kısmına ve binanın diğer bölümlerine 19. yüzyıla kadar Türk mimari eserleri eklendiği ve binanın tamamen bir Türk sanat eseri olduğu öne sürülen gerekçede, bu süre zarfında Bizans’tan kalma mozaik tabloların korunduğu, depremlerden dolayı zarar gören kısımların onarıldığı ve Ayasofya’nın 481 yıl cami olarak hizmet verdiği anlatıldı.

 

‘Ayasofya’nın müze olması yasadışı'

 

Halaçoğlu, verdiği kanun teklifinde Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinde hukuksuzluk olduğu iddiasına da yer verdi. Ayasofya’nın 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müze haline getirildiği belirtilen gerekçede, bu kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmadığı iddia edildi. Gerekçede, Ayasofya Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığının sorulduğu bir dilekçeye, 14 Haziran 1995 tarihinde Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü Özgür Erkman imzası ile “… kararın Resmi Gazete’de yayımlanmadığı tespit edilmiştir” cevabı verildiği ifade edildi.

Gerekçede, 1924 Anayasası’na göre de bugünkü Anayasa’ya göre de tasarı, teklif ya da kararnamelerin, yasa ya da kanun hükmünde kararname olabilmeleri için Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanmaları gerektiğine işaret edilerek, “Ayasofya için böyle bir durum söz konusu değildir, burada açıkça bir hukuksuzluk mevzu bahistir” dendi.

 

'Ayasofya, ezan sesinin yankısıyla ayakta kaldı'

 

Gerekçede ayrıca, Ayasofya’nın 19 Şubat 1936 tarihli tapu senedine göre Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına "türbe, akaret, muvakkithane ve medrese-i müştemil Ayasofya’yı Cami-i Şerifi" olarak tapulu olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütük Defterinde de cami olarak kayıtlı olduğu aktarıldı. “Bugün, tüm selatin camilerimiz sabah ezanından yatsı ezanına kadar, haftanın her günü, hangi dinin mensubu olduğuna bakılmaksızın herkesin ziyaretine, ibadetine ücretsiz olarak açıkken, Ayasofya, yasalara, hukuka aykırı olarak, ancak müze olarak ziyaret edilebilmektedir" denilen gerekçede, "kanun teklifinin, 481 yıl ezan sesinin yankıları ile ayakta kalan, İstanbul’un fethinin simgesi olan Ayasofya’nın, cami olarak yeniden ibadete açılması amacı ile hazırlandığı" belirtildi.

ETİKETLER

ayasofyacamimüzeyusuf hallaçoğlu

İlgili Haberler

'Ayasofya cami olarak açılmalı'

Bayram namazında Sultanahmet Camii'nde hutbe veren Akgül, demokratikleşme paketine değindi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24