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Yaşam

'Ayasofya cami olarak açılmalı'

Bayram namazında Sultanahmet Camii'nde hutbe veren Akgül, demokratikleşme paketine değindi

16 Ekim 2013 09:47

İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül, Sultanahme Camisi'ndeki bayram namazı hutbesinde Ayasofya'nın cami olarak açılması gerektiğini söyledi.
 
İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül "Ayasofya cami olarak açılmalı" dedi.

"Ayasofya için daha kaç paket bekleyeceğiz" diyen Akgül, şunları kaydetti:

"Ayasofya cemaatten mahrum. Ayasofya ağlıyor, Ayasofya mükedder. Ayasofya'nın açılması için daha kaç paket bekleyeceğiz. Ayasofya büyük olduğu için mi paketlere sığmıyor? Bir gün Ayasofya cami olarak açılmalıdır. Allah'ın izni ve inayetiyle bir gün Ayasofya'da bayram namazını beraberce kılacağız inşallah."

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