'Ayasofya 2014'te cami olacak' iddiası

Tarih Profesörü Mehmet Çelik, Ayasofya'nın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde cami olarak ibadete açılacağını iddia etti. Çelik, Patrikhane'yi memnun etmek için de Aya İrini'nin kilise olarak tekrar ibadete açılmasını önerdi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Derin Tarih dergisi Aralık sayısının kapak konusu olan Ayasofya Müzesi ile ilgili, Prof. Dr. Mehmet Çelik'in makalesine yer verdi. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması için vatandaşların şimdiye kadar Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'a talepte bulunduğunu belirten Çelik, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ayasofya'nın cami olarak açılacağını ifade etti. Çelik, Patrikhane'nin psikolojik olarak rahatsız olacağını ancak buna çözüm olarak da Ayasofya'nın bitişiğindeki Aya İrini'nin kiliseye çevrilmesini önerdi.

Dergi konuyla ilgili Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için kısa bir süre önce Meclis'e kanun teklifi veren MHP Milletvekili ve eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu'yla da bir röportaj yaptı. Halaçoğlu, Ayasofya kararnamesinin sahte olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Ayasofya ile ilgili kararnamenin sayısı 1589. Ancak bundan iki gün önceki kararnamenin sayısı ise 1606 sayısı taşıyor. Bir kere sayı tutmuyor. Sonra bu kararname Resmî Gazete 'de yayımlanmamış. Yayımlanmayan kararnamenin hiçbir geçerliliği olmaz. Üçüncüsü ise Atatürk 'ün imzası. Şöyle ki: Kararnamenin tarihi 24 Kasım 1934. Atatürk'ün buradaki imzası daha önce hiçbir yerde atmadığı bir imza. Kemal Atatürk yazdığı imzasında 'a' harfini büyük ve köşeli yapmışlar. Oysa Atatürk 'a' harfini hep küçük ve yuvarlak yazar. Biri Atatürk'e mal edilmek üzere burayı müze yapmış. Yani Ayasofya'da bir sahtekarlık yapmışlar.”