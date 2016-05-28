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Politika

Ayakta dinlenen Erdoğan mesajına Kuzey Kore benzetmesi

65. Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde söz alan CHP'li Bülent Tezcan, Binali Yıldırım'ın göreve gelirken Saray'dan 3 zarf aldığını iddia etti

28 Mayıs 2016 00:08

AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajının ayakta dinlenmesi, TBMM'deki Hükümet Programı görüşmelerinde gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, elinde tuttuğu iki fotoğrafla, Kuzey Kore'de tek parti kongresindeki görüntülerle, AKP kongresindeki görüntüler için, "Benzerliği milletimize havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet programının TBMM'deki görüşmelerinde ''Kuzey Kore görüntüleri '' tartışıldı. Muhalefet sözcüleri konuşurken AKP sıralarının boş olması dikkat çekti.

 

'Binali Yıldırım Saray'dan 3 zarf aldı'

 

CHP'li Bülent Tezcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın göreve gelirken Saray'dan 3 zarf aldığını belirterek, “Birinci zarf, Başbakan ataması zarfı. İkinci zarf Bakanlar Kurulu listesi. Üçüncü zarfta da hükümet programı” dedi.

Kongrede AKP'lilerin Erdoğan'ın mesajını ayakta izlediği fotoğraf ile Kuzey Kore'de tek parti kongresinin fotoğraflarını gösteren Tezcan, “Benzerliği milletimize havale ediyorum” dedi.

 

'Binali Yıldırım, Gürtuna döneminde yolsuzluk iddialarından görevden alındı'

 

Tezcan, Başbakan Yıldırım'ın İDO genel müdürü iken dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna tarafından ‘yolsuzluk' iddiaları nedeniyle görevden alındığını da öne sürdü ve Yıldırım'ın Haziran-Temmuz 2015 tarihlerinde Yunan adalarına turist olarak gidip gezdiği fotoğrafları da göstererek, bu adaların AKP döneminde Yunanistan'a bırakıldığını söyledi.
 

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