Avusturyalı şirket 'helal şampanya' üretti

N.B.A. GmbH isimli Avusturyalı şirket, "Halal Gold" adını verdiği alkolsüz "helal şampanya"yı satışa sundu. Firma internet sayfasında ürün için, “Çok özel alkolsüz içecek, harika tadı ile helal standartlara göre imal edilmiştir. Sarı- altın karışımı rengi ve en kaliteli üzüm tadı ile hayatınıza yeni bir tad gelsin” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre, firmanın bu hamlesi Avusturya’daki Müslüman toplumu içinde “Alkolsüz de olsa içki helal olur mu” tartışmasını gündeme getirdi. Ürün için Almanya ’da "helal ürün" sertifikası alınması ise tartışmayı alevlendirdi.

Avusturya’da yeni yasa uyarınca piyasaya sürülen gıda ürünlerine "helal" sertifikası bir kurumdan verilecek. Sertifika fiyatlarının 100 Euro’dan başlayacağı belirtiliyor.

Alkollü içecek ve 'helal' sıfatının bir arada kullanılması tepki çekti

Firma yetkilileri, Müslüman toplumundan gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, alkol ihtiva etmeyen ürünlerinin "helal" olduğunu, Almanya’daki İslamisches Zentrum Hamburg e.V adlı dernekten aldıkları sertifikayla teyit ettiklerini belirtti.

Ancak alkollü bir içecek olan şampanya ile "helal" sıfatının bir arada kullanılması çelişkili bulunurken, bunun bir pazarlama aracına dönüşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.



Şirket yetkilileri, "helal şampanya"nın şişesini 9 Euro’dan satacaklarını kaydetti.