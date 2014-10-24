Müslümanlara özel 'helal test'

Fransa'da iki girişimci, Müslümanlar için, yiyeceklerde domuz eti kullanılıp kullanılmadığını belirleyen bir test cihazı geliştirdi. Gebelik test kiti boyutundaki cihaz, yemeğinizden alacağınız numunede domuz eti izi olup olmadığını anında size söylüyor

posta.com.tr'nin haberine göre, yaklaşık 5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da iki girişimci, gıdaların içindeki domuz ürünlerini tespit eden bir test geliştirdi.

Hamilelik testi boyutundaki cihaz sadece yiyeceklerdeki değil, kozmetik ve ilaçlardaki domuz izlerini de belirleyebiliyor.

Tek çizgide domuz eti yok, iki çizgide domuz eti var

Cihaz, yiyecek örneğinin konulduğu bir tüple beraber satılıyor. Örnek yiyecek sıcak suyla karıştırılarak bu tüpe konuluyor.

Testin sonunda tek çizgi çıkması, yemekte domuza ait bir ize rastlanmadığı anlamına geliyor.

Test çubuğundaki iki çizgi olması ise, yemekte domuz ürünü kullanıldığını gösteriyor.