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Dünya

Hollanda'da 'helal' genelev tartışması

Dünya genelinde İslami konuları takip eden haber sitesi onislam.net Hollanda'da 'helal' genelev açılacağını duyurdu. Gelen tepkiler üzerine site haberi geri çekti

27 Mayıs 2014 15:16

Hollanda’nın Amsterdam kentinde, önümüzdeki aydan itibaren sadece “helal” Müslüman hayat kadınlarının çalışacağı bir genelev açılıyor. Üç imam da ‘Croissant Chaud’ (Sıcak Çörek) adı verilen genelevin açılabilmesi için onay verdi. Genelevin yönetici adayı Jonathan Swick, Croissant Chaud hakkında Belçika merkezli haber ajansı Nord Press’e açıklamalarda bulundu. Mısırlı bir grup gencin tüm ülkelere ve dinlere Müslüman dünyasıyla ilgili doğru ve tarafsız bir haber sağlaması amacıyla kurulan OnIslam.net sitesi, genelevin açılacağını duyurdu. Gelen tepkilerden sonra site haberi kaldırdı.  

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Swick “Genelevde geçerli olacak en sıkı kural, hayat kadınlarının uyuşturucu ve alkol kullanımının yasak olması” dedi. Bu konuda herhangi bir ihmal olmaması için kadınlar her iki ayda bir kontrolden geçirilecek. Eğer kanlarında uyuşturucu ve alkole rastlanırsa, çalışma izinleri ellerinden alınacak. Sigara ve nargile ile ilgili bir yasak henüz bulunmuyor. 

 

Ay sonunda açılacak 

 

Swick, hayat kadınlarının günde 5 vakit namaz kılacaklarını söyledi. Çalışan kadının o sırada yanında müşterisi olsa bile, namaz kılmak için işine ara vermesi gerekecek. Helal genelevi konusunda kafalarda soru işareti yaratan durum, İslam kuralları gereğince evlilik dışı ilişki kurmak yasak olmasına rağmen, imamların bu geneleve nasıl izin verdiği. Bu ayın sonunda, bu maddelere başka çalışma koşulları da ekleneceği söylendi. Helal hayat kadınlarının ücreti, diğer iş arkadaşlarından yüzde 30 ila 50 arasında daha fazla olacak. 

Hollanda nüfusunun yüzde 6’sı (yaklaşık 1 milyon) Müslüman. Nüfusa ek olarak her yıl on binlerce Müslüman turist ülkeyi ziyaret ediyor ve genelevlere ilgi gösteriyor. 

 

Yayınlayan site tepki çekti

 

Nord Press’in duyurduğu bu haber, sonrasında OnIslam.net sitesinde yayımlandı. Mısırlı bir grup gencin tüm ülkelere ve dinlere, Müslüman dünyasıyla ilgili doğru ve tarafsız bir haber sağlaması amacıyla kurulu bu sitede helal genelev haberinin yayımlanmasının ardından bütün haber siteleri OnIslam.net’i referans göstererek bu haberi yaydı. 

Bunun üzerine site hemen genelev haberini sitesinden kaldırdı.

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