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Dünya

Avusturya da 1915'te yaşananlara 'soykırım' dedi

Avusturya parlamentosu 1915'te yaşananlar için ilk kez ‘soykırım’ ifadesini kullandı

22 Nisan 2015 17:24

Parlamento adına yapılan ve ülkedeki altı büyük siyasi partinin liderlerinin imzası bulunan açıklamadaki ‘soykırım’ ifadesinin herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Parlamento Başkanı Doris Bures, “24 Nisan 1915, soykırımla sonlanan zulmün başladığı tarihi gösteriyor” dedikten sonra milletvekillerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Hürriyet'in yayımladığı AFP ajansının haberinde “Osmanlı İmparatorluğu’nun eski müttefiki” olarak ifade edilen Avusturya'nın, Türkiye’yi "sorumluluk alarak soykırımı tanımaya çağırdığı" belirtildi. Haberde, yapılan açıklamanın sembolik önemine vurgu yapıldı.

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'Almanya soykırım diyecek'

Alman hükümeti, 24 Nisan'da 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak açıklamada soykırım ifadesini kullanmaya hazırlanıyor.

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