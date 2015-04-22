Avusturya da 1915'te yaşananlara 'soykırım' dedi

Parlamento adına yapılan ve ülkedeki altı büyük siyasi partinin liderlerinin imzası bulunan açıklamadaki ‘soykırım’ ifadesinin herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Parlamento Başkanı Doris Bures, “24 Nisan 1915, soykırımla sonlanan zulmün başladığı tarihi gösteriyor” dedikten sonra milletvekillerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Hürriyet'in yayımladığı AFP ajansının haberinde “Osmanlı İmparatorluğu’nun eski müttefiki” olarak ifade edilen Avusturya'nın, Türkiye’yi "sorumluluk alarak soykırımı tanımaya çağırdığı" belirtildi. Haberde, yapılan açıklamanın sembolik önemine vurgu yapıldı.