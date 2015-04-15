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Dünya

Çek Cumhuriyeti de 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Kararda Pontus Rum, Asuri-Süryani ve Ezidiler de yer aldı

15 Nisan 2015 18:38

Çekya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, '1915 Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yıldönümüne ithaf edilen önergeyi kabul etti.

Parlamento’da dün yapılan oturumda oybirliğiyle kabul edilen kararda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan ülkelerin yasama-yürütme organları ve uluslararası kuruluşların kararlarına atıfta bulunarak, Çek Cumhuriyeti’nin soykırımların inkârını kınadığı kaydedildi.

Hrant Kasparyan'ın Demokrat Haber'de yayımlanan haberine göre, kararda Çek gözlemci Karel Hansa’nın 1915 sürecindeki tanıklık kayıtlarına değinilirken, Avrupa Parlamentosu, Uruguay, Kanada, Fransa, İsveç, Litvanya, Polonya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Arjantin, Rusya, Venezüella, Slovakya ve Vatikan parlamentoları başta olmak üzere, farklı ülke parlamentolarında 'Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan kararlara atıfta bulunuldu.

Kararda, Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yıldönümünün, tüm medeni dünya tarafından 24 Nisan 2015’te anıldığı belirtilerek, Ermeni halkına yönelik olarak taziye ve dayanışma ifade edildi.

 

Kararda Pontus Rum, Asuri-Süryani ve Ezidiler de yer aldı

 

Ermenilerin hedef alındığı 1915’teki süreçte soykırıma maruz kalan Pontus ve Küçük Asya Rumları ile Asuri-Süryaniler ve hayatını kaybeden Ezidiler de kabul edilen kararda yer aldı. Çekya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu kararında, “Aynı zamanda Süryaniler, Küçük Asya Rumları ve Ezidilere yönelik katliamları da andığını” kaydetti.

 

'1915’teki sessizlik Holokost'a yol açtı'

 

Kararda, İbranice “yok etmek” anlamına gelen ve Avrupa Yahudilerinin 1933-1945 tarihleri arasında Nazi faşizmi tarafından toplu katliamını anlatan “Şoah” ifadesine de atıfta bulunularak, 1915’teki süreçte uluslararası kamuoyunun yeterli tepki vermemesinin, milli ve dini azınlıklara yönelik olarak baskıların artmasına neden olduğu ve Şoah da dahil olmak üzere 20’inci yüzyılda benzer trajik olayların böylelikle yaşandığı kaydedildi.

Dış İlişkiler Komisyonu kararında, soykırımların inkârını ve soykırım suçunun hafife alınmasına yönelik olarak her türlü girişimi kınadığını belirterek, uluslararası kamuoyunu insanlığa karşı işlenen suçları önlemeye ve anlaşmazlıkları sulh yoluyla çözmeye davet etti.

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