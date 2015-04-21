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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya soykırım diyecek'

Alman hükümeti, 24 Nisan'da 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak açıklamada soykırım ifadesini kullanmaya hazırlanıyor.

21 Nisan 2015 00:19


Alman hükümeti, 24 Nisan'da 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak açıklamada Türkiye ile olan ilişkiler göz önünde bulundurularak soykırım ifadesinin kullanılmamasını planlıyordu. Ancak metin taslağında soykırım ifadesine yer verilmemesi koalisyonu oluşturan partiler içinde tepkiye neden olmuştu.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik partilerinin son metin taslağında ise, '1915'te dönemin Türk rejiminin bir milyonu aşkın Ermeni kökenlinin planlı olarak imhasına başladığı' ifadesine yer veriliyor. Metinde "Onların kaderi 20’nci yüzyılın korkunç izlerini taşıdığı kitlesel kıyım, etnik temizlik, tehcir ve soykırımlar tarihine örnek teşkil etmektedir. Bununla birlikte Almanya’nın suç ve sorumluluğunu taşıdığı Holokost’un eşinin bulunmadığının da bilincindeyiz” ifadeleri yer alıyor.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin bu metnin arkasında durduğunu vurguladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da perşembe akşamı bu minvalde Berlin Katedrali’nde düzenlenecek ayinde yapacağı konuşmada soykırım sözcüğünü kullanacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu açıklamayla ilgili Alman hükümetinin Ankara ile bir gerginlik yaşanmasını bekleyip beklemediği sorusuna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer "Bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/dpa, BW/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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