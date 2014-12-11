T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avukatlardan operasyon açıklaması: Hukuksuzluğa artık tahammül edemiyoruz

İstanbul Barosu avukatları, muhalif gazetecilere yönelik operasyon iddialarına ilişkin adliye önünde açıklama yaptı

11 Aralık 2014 23:28

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, Twitter fenomeni Fuat Avni’nin birçok medya kuruluşuna yönelik "intikam operasyonu" iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Cihan Haber Ajansı'ndaki habere göre, “Artık biri bu hukuksuzluğa dur desin” diyen avukat Murat Akkoç, şunları söyledi:

“Terörle mücadelede etkinliği artırma amacıyla çıkartılmaya çalışılan yasanın kimleri hedef aldığı malumdur. Bu hukuksuzluğa artık tahammül edemiyoruz. Tüm hukukçuları göreve davet ediyoruz. Devleti ‘cambaza bak cambaza’ haliyle idare ediyorlar. Bugün konuşulması gerekenler yolsuzluklar, kaçak saraylar, terör örgütüne verilen tavizler ve makul şüpheli yasasıdır. Algı operasyonlarıyla yamanamayacak kadar büyüktür. Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmalı. Yapılan düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Ülke uçuruma sürüklenmekte adına hukuk denmektedir. Koca bir ülke mağdur duruma düşürülmektedir. Birilerinin kaostan besleniyor olmasının hukuk önünde akılla izah edilir bir tarafı yoktur.

 

'Algı değiştirme çabaları'

 

Yapılacak operasyonlarla uluslararası itibarımızın ciddi yara alacağı gerçeği unutulmamalıdır. Bir operasyon siparişi verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. AYM’de bekleyen dosyalardan istedikleri sonucu alamayacaklarını bilenlerin gündem değiştirme çabasından başka bir şey değildir. Bugün yeni Türkiye’de algı değiştirme çabaları yer almıştır. Hukuksuzluklarla tüm kamuoyu sindirilmek istenmektedir. Hukuk yeniden raftan indirileceği ana kadar hukuki mücadelemiz sürecektir.”

ETİKETLER

murat akkoçavukataçıklamaistanbul barosufuat avnitwitterparalel yapıoperasyonhukuksuzlukçağayan adliyesialgı operasyonuaym

İlgili Haberler

Fuat Avni'den medyaya operasyon iddiası: 150 gazeteci gözaltına alınacak

Twitter fenomeni Fuat Avni, hükümetin 17 Aralık'ın rövanşı niteliğinde medyaya yönelik operasyon düzenleyeceğini öne sürdü

Fuat Avni'nin iddiasına muhalefetten değerlendirme: Çatışma ortamı doğar

HDP'li Altan Tan, Fuat Avni'nin ülke çapında 150 gazetecinin gözaltına alınacağına ilişkin iddiasının gerçekleşmesi durumunda diktatörleşme eğilimi olduğunu söyledi

Gözaltına alınacağı iddia edilen Ekrem Dumanlı: Bunun faturasını bu ülke çok ağır öder

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, medyaya düzenleneceği ileri sürülen operasyona 12 Eylül'de bile cüret edilmediğini söyledi

Fuat Avni'den yeni iddia: Medyaya düzenlenecek operasyon erken saatlere çekiliyor

Medyaya operasyon düzenleneceğini iddia eden Fuat Avni, gözaltı kararı verecek hakim ve savcıların paniğe kapıldıklarını yazdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24