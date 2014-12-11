Avukatlardan operasyon açıklaması: Hukuksuzluğa artık tahammül edemiyoruz

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, Twitter fenomeni Fuat Avni’nin birçok medya kuruluşuna yönelik "intikam operasyonu" iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Cihan Haber Ajansı'ndaki habere göre, “Artık biri bu hukuksuzluğa dur desin” diyen avukat Murat Akkoç, şunları söyledi:

“Terörle mücadelede etkinliği artırma amacıyla çıkartılmaya çalışılan yasanın kimleri hedef aldığı malumdur. Bu hukuksuzluğa artık tahammül edemiyoruz. Tüm hukukçuları göreve davet ediyoruz. Devleti ‘cambaza bak cambaza’ haliyle idare ediyorlar. Bugün konuşulması gerekenler yolsuzluklar, kaçak saraylar, terör örgütüne verilen tavizler ve makul şüpheli yasasıdır. Algı operasyonlarıyla yamanamayacak kadar büyüktür. Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmalı. Yapılan düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Ülke uçuruma sürüklenmekte adına hukuk denmektedir. Koca bir ülke mağdur duruma düşürülmektedir. Birilerinin kaostan besleniyor olmasının hukuk önünde akılla izah edilir bir tarafı yoktur.

'Algı değiştirme çabaları'

Yapılacak operasyonlarla uluslararası itibarımızın ciddi yara alacağı gerçeği unutulmamalıdır. Bir operasyon siparişi verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. AYM’de bekleyen dosyalardan istedikleri sonucu alamayacaklarını bilenlerin gündem değiştirme çabasından başka bir şey değildir. Bugün yeni Türkiye’de algı değiştirme çabaları yer almıştır. Hukuksuzluklarla tüm kamuoyu sindirilmek istenmektedir. Hukuk yeniden raftan indirileceği ana kadar hukuki mücadelemiz sürecektir.”