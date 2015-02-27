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Şah Fırat Operasyonu'na suç duyurusu

Avukat Onur Seyrek, operasyona karar verenlerin TCK'nın 302'nci maddesini oluşturan Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü bozmak suçundan yargılanmalarını talep etti

27 Şubat 2015 00:21

Bursa Barosu avukatlarından Onur Seyrek, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasıyla ilgili yapılan 'Şah Fırat Operasyonu' nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görev yaptığı Bursa'nın Orhaneli ilçesinde adliyeye giderek savcılığa şikayette bulunan Avukat Onur Seyrek, "Yapılan operasyon sanki bir başarıymış gibi anlatıldı. Türkiye’nin, Türkiye toprakları dışında bir vatan toprağı var. Bu vatan toprağı da Suriye sınırları içinde. Karakozak Köyü yakınlarında bulunan Süleyman Şah türbesinin bulunduğu yerdir. Buradaki vatan toprağı apar topar terkedildi. Vatan toprağı orada geri bırakıldı, Buda suçtur" dedi.

Avukat Seyrek, operasyon kararı veren kişilerin, TCK'nın 302'nci maddesini oluşturan Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü bozmak suçundan yargılanmalarını talep etti.

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