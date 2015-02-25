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Genelkurmay'dan Şah Fırat açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberleri yalanladı

25 Şubat 2015 22:12

Bugün bazı basın organlarında yer alan Şah Fırat ile ilgili haberler üzerine TSK'dan açıklama geldi.

Süleyman Şah türbesinin taşınmasına ilişkin bugün bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'nca açıklama yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

Süleyman Şah Saygı Karakolunun yer değiştirmesi ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına atfen çıkarılan haberler gerçek dışıdır.

Genelkurmay Başkanlığının konuya ilişkin hiç bir açıklaması olmamıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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