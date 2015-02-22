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Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in kardeşi AKP'den aday adayı

Emekli Albay Atilla Güler, Bayburt’tan milletvekili aday adaylığı için başvurdu

22 Şubat 2015 22:46

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in kardeşi, emekli Albay Atilla Güler AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Güler, memleketi Bayburt’tan adaylık başvurusu yaptı. Güler’in Orgeneral Güler’in kardeşi olduğu bilgisini Hürriyet gazetesine doğrulayan AKP kaynakları, “Aslında biz de bu adaylığa şaşırdık, çünkü Atilla Bey'i bugüne kadar siyasetle çok ilgili görmemiştik” dediler.

Güler, geçen hafta yaptığı adaylık başvurusu sırasında il binasında düzenlenen basın toplantısında, 36 yıllık kamu hizmetinin yanı sıra 5 yıl da savunma sanayi sektöründe üst düzey yöneticilik yaptığını belirtti. Güler, milletvekili seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlatırken özellikle “Özgecanların ve ailelerinin yaşadıkları insanlık dramlarının tekrarlanmaması” için kadına karşı şiddetle etkin mücadeleye dikkat çekti.

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