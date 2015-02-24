Davutoğlu'ndan Şah Fırat açıklaması: Sivil kayıplar olamasın diye PYD'ye bildirdik

daha önce Süleyman Şah operasyonuna ilişkin olarak, YPG'nin "Şah Fırat operasyonu bizim desteğimizle gerçekleşti" açıklamasını yalanlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kimseden ne izin ne de destek isteriz. Sadece o bölgede oldukları için ÖSO ve PYD'ye sadece bildirimde bulunduk. Sivil kayıplara neden olacak bir uygulama önümüzde olmasın diye bildirdik" dedi.

Davutoğlu, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Davutoğlu, Şah Fırat Operasyonu hakkında gelen sorulara şöyle yanıt verdi:

- "Türkiye'yi kimse dolaylı ya da doğrudan tehdit edemez. Uluslararası hakkımızı kullandık. Bunun tartışılacak bir tarafı yoktur. Bunun için Birleşmiş Milletler'e de bildirimimizi yaptık. Eşme'de türbe ve çevresi artık Türk toprağıdır."

- "Suriye rejimi şu anda Karakozak'ta yoktur. Öncelikle rejimin sorması gereken, "Niye biz kendi ülkemizi kontrol edemiyoruz" olmalıdır. Savaş nidaları atmak yerine bunu sormalıdır. Muhatap olarak aldığımız Suriye Ulusal Koalisyonu’na bildirimde bulunduk."

- "Kimseden ne izin ne de destek isteriz. Sadece o bölgede oldukları için ÖSO ve PYD'ye sadece bildirimde bulunduk. Sivil kayıplara neden olacak bir uygulama önümüzde olmasın diye bildirdik. Aynı bildirimi uluslararası koalisyona bildirim yaptık."