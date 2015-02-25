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Abdullah Gül: Şah Fırat operasyonu doğru, toprak kaybı söz konusu değil

'Milli meselelerde ortak tavır sergilenmelidir. Gergin bir siyasi ortamda böyle bir uzlaşı maalesef ortaya çıkmıyor'

25 Şubat 2015 16:03

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şah Fırat operasyonuyla ilgili olarak “Süleyman Şah operasyonu doğru bir karardır. Hükümetin kararı doğrudur. Suriye'de uzun süren kaos biteceğe benzemiyor. Türbeyi korumanın zor olduğunu daha önce söylemiştim. Toprak kaybı söz konusu değil” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin yaptığı Şah Fırat operasyonunu Kayseri'de bulduğu ziyaretler sırasından değerlendirdi.

Memleketi Kayseri'de bulunan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması için yapılan Şah Fırat Operasyonu'nu değerlendirdi. Gül, "Süleyman Şah operasyonu doğru bir karardır" dedi.

Kayseri'de bulunan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Süleyman Şah Saygı Türbesi'nin taşınması da soruldu.

Gül, "Süleyman Şah operasyonu doğru bir karardır. Hükümetin kararı doğrudur. Suriye'de uzun süren kaos biteceğe benzemiyor. Türbeyi korumanın zor olduğunu daha önce söylemiştim. Toprak kaybı söz konusu değil. Milli meselelerde ortak tavır sergilenmelidir. Gergin bir siyasi ortamda böyle bir uzlaşı maalesef ortaya çıkmıyor" dedi.

 

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