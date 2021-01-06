Avukat Önalan: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan çok sayıda öğrenciye çıplak arama dayatıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin ardından dün 22 bugün 14 öğrenci, evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Öğrenciler ifade için emniyete götürüldü.

Öğrencilerin avukatlarından Ezgi Önalan, öğrencilerin ifadesini alınmaya başlandığını duyurarak, şunları söyledi:

“Dün gözaltına alınan müvekkillerimizin ifadelerine başlandı. Bugün alınan müvekkillerle ise henüz görüşemedik. Dün çıplak arama dayatmasını dile getirmiştik, yalnız çıplak aramanın bununla sınırlı olmadığını ve çok fazla kişiye dayatıldığını, kiminde başarılı olunduğunu öğrendik. Müvekkillerimizin ifade işlemleri sırasında bu hususları da dile getiriyoruz.” (ANKA)