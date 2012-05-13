'Avrupa'ya yürümüyoruz diye ağlamıyorum'

İspanya'nın El Pais gazetesine konuşan Orhan Pamuk, "Artık Türkiye, Avrupa'ya doğru yürümüyor diye ağlamıyorum. Avrupa, üst sınıf için bir rüya olmaya devam ediyor. Ama ekonomik patlama Avrupa heyecanını azalttı" dedi.

Yazar Orhan Pamuk, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'de özellikle Avrupa ile birleşmeye inananların kalplerin kırıldığını" ifade ederek, "İlk Sarkozy ve Merkel'in açıklamaları, daha sonra ekonomik kriz ve 2008'deki finans krizinden Türkiye'nin çok fazla etkilenmemesi, Türkiye'nin Avrupa perspektifinin gerçekleştirilmesini zor bir hale getirdi" yorumunda bulundu.

Son 10 yılda AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bazı ters duygular yarattığını belirten Pamuk, "Artık Türkiye, Avrupa'ya doğru yürümüyor diye ağlamıyorum. Avrupa, üst sınıf için bir rüya olmaya devam ediyor. Ama ekonomik patlama Avrupa heyecanını azalttı. Avrupa ile birleşme çoğunlukta ekonomik bir arzu. Siyasi veya kurumsal değil" ifadesini kullandı.

Pamuk ayrıca, "Türkiye'de şu anda endişe konusu ne?" sorusuna da "Türkiye'de iki şeyin olduğunu düşünüyorum. Askeri güç azaldı. Ve uzun yıllar laikliği korumak için askeri destekleyen milliyetçi burjuvazi şu anda kaygılı. Buna rağmen Türklerin yarısından fazlası laikliğe inanıyor. Ben, Türkiye'nin başlıca sorununun Kürt meselesi olduğuna inanıyorum. Hükümet, tolerans ve yumuşak bir şekilde bu konuya nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Meseleyi ortadan kaldırmak için yeniden eski yöntemleri kullanıyorlar" yanıtını verdi.

Türkiye'de üst sınıfın sadece İstanbul'da olmadığını, Anadolu'dan gelen yeni bir üst sınıf bulunduğunu söyleyen Nobel ödüllü dünyaca ünlü yazar, "Anadolu'dan gelen, daha muhafazakar ve dini yönü ağırlıklı olan, AKP'yi destekleyen yeni bir burjuvazi var. Bu İstanbul burjuvazisinin biraz rahatsız hissetmesine neden oluyor. Ama unutulmamalıdır ki son 10 yılda mevcut iktidarla Türkiye çok daha zengin ve başarılı oldu. İstanbul ve onun burjuvazisi de öyle. Bu burjuvazi yıllar boyunca zenginliğini meşrulaştırmak için Batılılığını kullandı ve bu yeni durum onları biraz sinirlendiriyor" dedi.