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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk: Evlilik dışı seksin bedelini kadınlar ödüyor

Masumiyet Müzesi’ne yabancı basının ilgisi büyüktü. Basın toplantısına 120 kadar yabancı gazeteci katılırken, Türkiye’den 20 gazeteci vardı.

29 Nisan 2012 09:34

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Evlilik dışı seksin bedelini sadece kadınlar ödemek zorunda. Bu yanlış" dedi.

Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi’ni İstanbul Çukurcuma’da açarken, müzenin açılışını Reuters, AFP ve DPA başta olmak üzere birçok yabancı ajans haber yaptı. Pamuk, “Müzeden keyif almak için romanı okumak şart değil. Bu bir sergiden ziyade, kitabın bir illüstrasyonu gibi” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Masumiyet Müzesi’ne yabancı basının ilgisi büyüktü. Basın toplantısına 120 kadar yabancı gazeteci katılırken, Türkiye’den 20 gazeteci vardı.

Kitabın geçtiği 1970’lerde kadınların evlenmeden önce seks yapmasına izin verilmediğini belirten DPA, bu nedenle çoğu insanın görücü usulü evlendiğini belirttikten sonra Pamuk’un şu sözlerini aktardı: “Evlilik dışı seksin bedelini sadece kadınlar ödemek zorunda. Bu yanlış.” Doğduğunda İstanbul nüfusunun 1 milyon olduğunu, şimdi ise 13-14 milyona ulaştığını da belirten Pamuk, “Şehir son 10 yılda, önceki 50 yılda olduğundan fazla değişti. Şahsen artık değişimin hızına ayak uyduramıyorum” ifadesini kullandı.

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