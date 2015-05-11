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Yaşam

Avrupa'nın en yeni ülkesi Liberland'ın kurucusu gözaltına alındı

Vit Jedlicka, Liberland'a geçmek isterken Hırvat polisleri tarafından gzaltına alındı

11 Mayıs 2015 01:33

Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunan ve kime ait olduğu tartışmalı olan bağımsız Liberland ülkesini kuran Vít Jedlička, gözaltına alındı.

Cumartesi günü, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili olarak Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen ve Avrupa günü olarak ilan edilen kutlamalara katılan Jedlička, törende birçok ülkenin temsilcisiyle buluşmuş ve onları önümüzdeki hafta Liberland’da düzenlenecek olan bir pikniğe davet etmişti.

Törenlerden sonra, Liberland'a gitmek için bir sandal satın alan Jedlicka, kendisini bekleyen Hırvat polisleri tarafından uyarıldı. O bölgede Hırvat polisinin yetkisinin olmadığını, tarafsız ve devletlerarası bir toprağa geçeceğini söyleyen Jedlicka,  Liberland olarak ilan ettiği 7 kilometrekarelik alana geçmesinin ardından Hırvat polisi tarafından gözaltına alındı.

Jedlicka'nın gözaltına alındığı, Liberland sitesinde ve Twitter hesabında da doğrulandı. Çek Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığı sözcüsü David Frous, Çek vatandaşı olan Jedlicka'nın yardım istemesi durumunda konsolosluk yardımıyla hukuksal yardım verebileceklerini ancak Jedlička’dan böyle bir talep gelmediğini söyledi.

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