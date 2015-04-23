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Dünya

Avrupa'nın yeni ülkesi Liberland'a rekor vatandaşlık başvurusu

Liberlan 10 gün önce Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında bulunan bölgeye kurulmuştu

23 Nisan 2015 21:01

Vit Yedliçka'nın 10 gün önce kurduğu Liberland isimli devlete 160 bin kişinin vatandaşlık başvurusunda bulunduğu açıklandı.

Sputniknews’ta yer alan habere göre, Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Vit Yedliçka isimli kişi geçen hafta Avrupa'da Liberland adında devlet kurduğunu ilan etmişti.

7 kilometrekarelik alanda Liberland adını verdiği ülke sayesinde dünya çapında hatırı sayılır ünün sahibi olan Yedliçka, çiçeği burnunda ülkenin vatandaşlık verdiğini duyurmuştu. 13 Nisan'da kurulan Liberland'in resmi sloganı "Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver"

liberland.org isimli sitede ülke hakkında oldukça geniş bilgiler yer alırken, vatandaşlığa geçmek isteyenlerin ise bu siteye başvurması gerekiyor. Aradan geçen bir haftanın ardından 160 bin kişi Liberland vatandaşı olmak için başvuruda bulundu. Vatandaşlık için başvuracak kişilerin başvuruların kabul edildiği belirtiliyor.

Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında bulunan bölgenin ''tarafsız bölge'' olduğunu savunan ve ülkesini buraya kuran Yedliçka devlet başkanı sıfatıyla henüz resmen tanınmış değil.

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