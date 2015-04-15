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Dünya

Avrupa'da yeni bir devlet kuruldu: Liberland

Hırvatistan ve Sırbistan arasında kalan ülkenin Devlet Başkanı Vit Yedliçka, adaletli insanlardan oluşan bir toplum kurmayı amaçlıyor

15 Nisan 2015 21:41

Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vit Yedliçka, Hırvatistan ile Sırbistan arasında kalan yedi kilometrekarelik "tarafsız bölge"de, "Liberland" adında devlet kurduğunu ilan etti.

Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında kalan alanın ne Sırbistan'a ne de Hırvatistan'a ait olduğunu söyleyen Yedliçka, 7 kilometrekarelik alanın "tarafsız bölge" olduğunu savundu. 

 

Vatandaşlık başvuruları başladı

 

Yeni kurduğu devletin vatandaşlık başvurularını "liberland.org" adlı internet sitesinden kabul eden Yedliçka, site aracılığıyla "Liberland" hakkında ziyaretçilere bilgi de veriyor. Sitede yer alan bilgilere göre, tam adı Özgür Liberland Cumhuriyeti olan devletin bayrağı ve arması da bulunuyor. Vit Yedliçka'nın devlet başkanı olduğu devletin, resmi dili ise Çekçe.

Liberland'ın sloganının "Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver" olduğu belirten Yedliçka'nın, adaletli insanlardan oluşan bir toplum kurmayı amaçladığı kaydediliyor.

"Liberland" isimli devletin Monako, Hong Kong ve Lihtenştayn gibi ülkelerden ilham alınarak kurulduğu ifade edilirken, vatandaşlık için başvuracak kişilerin başvuruların kabul edildiği bildirildi. 13 Nisan'da kurulduğu belirtilen "Liberland" devletinde kaç kişinin yaşadığına dair ise kesin bir bilgi yok.

 

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