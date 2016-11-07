Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta

İngiltere Premier Lig'de Watford'u 6-1 mağlup eden Liverpool zirvenin yeni sahibi olurken, Fransa'da lider Nice, Caen deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

İngiltere Premier Lig

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, Emre Can'ın da gol kaydettiği maçta, sahasında Watford'u 6-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atan Chelsea, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın etkili performans sergileyerek 2 gol bulduğu maçta, evinde Everton'ı 5-0'lık skorla geçerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Liverpool'un 26 puanla lider durumda bulunduğu ligde Chelsea 25, Manchester City ve Arsenal 24'er puanla sıralandı.

İspanya La Liga

La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid, Gareth Bale'in 2 gol attığı maçta, sahasında Leganes'i 3-0 mağlup etti.

Barcelona, ise Arda Turan'ın forma giymediği deplasmandaki Sevilla maçını 2-1 kazandı.

Real Sociedad'a 2-0 yenilen Atletico Madrid, deplasmanda art arda ikinci maçını kaybetti.

Puanını 27'ye yükselten Real Madrid'i, 25 puanla Barcelona, 22 puanla Villarreal, 21'er puanla Atletico Madrid ve Sevilla izledi.

Almanya Bundesliga

Bundesliga'da Bayern Münih'in Hoffenheim'ı konuk ettiği iki yenilgisiz takımın maçı 1-1 berabere tamamlandı.

Lige iyi başlayan kulüplerden Leipzig, evinde Mainz 05'i 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı. Zirve takipçilerinden Hertha Berlin de sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti.

Şampiyonluk adayları arasında gösterilen Borussia Dortmund, Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın 4 golle yıldızlaştığı Hamburg deplasmanında 5-2 galip geldi.

Bundesliga'nın 10. haftası sonunda 24 puana sahip Bayern Münih, averajla Leipzig'in önünde liderlikte yer aldı. İki ekibin ardından Hoffenheim ve Hertha Berlin 20'şer, Borussia Dortmund, Köln ve Eintracht Frankfurt 18'er puanla sıralandı.

İtalya Serie A

Serie A'nın 12. haftasında Juventus, Chievo'yu deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini korudu. Zirve takipçilerinden Roma, sahasında Bologna'yı 3-0, Milan da deplasmanda Palermo'yu 2-1 mağlup etti.

Ligde 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Juventus, Roma'nın 4, Milan'ın 5, Lazio ve Atalanta'nın 8'er, Napoli'nin 9 puan önünde bulunuyor.

Fransa Ligue 1

Ligue 1'in 12. haftasında lider Nice, Caen'e konuk olduğu maçta 1-0 yenilerek namağlup unvanını kaybetti.

Son 4 yılın şampiyonu PSG, evinde Rennes'i 4-0 mağlup etti. PSG'nin Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani, ligdeki 11. maçında 11. golünü attı.

Ligin iddialı takımlarından Monaco ise evinde Nancy karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçların ardından Nice, 29 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde 26'şar puanı bulunan ekiplerden Monaco ikinci, PSG ise üçüncü sırada yer aldı.