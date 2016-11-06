Liverpool yarım düzine golle zirveye çıktı

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Liverpool sahasında Watford’u konuk etti. Anfield’a galibiyet ve liderlik için çıkan Kırmızılar, rakibini 6-1’lik skorla bozguna uğrattı!

Manchester City ve Arsenal’ın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturmak isteyen Liverpool, 27’de Mane ve 30. dakikada Coutinho ile açılışı yaptı. 43. dakikada Emre Can ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.



Sezonun formda isimlerinden Firmino 57. dakikada sahneye çıkarak farkı 4 yaparken; bu golden 3 dakika sonra Mane kendisinin iki, takımının 5. golünü atmayı başardı.



5-0’dan sonra oyundan düşen Watford’un tek golü ise Amrabat’ın asistinde Janmaat’tan geldi: 5-1. Mücadelenin gol perdesini ise 90. dakikada Wijnaldum yaptı. Hollandalı futbolcu attığı golle maçın skorunu 6-1 olarak belirledi.



Firmino 1 gol ve 2 asist yaptığı maçta yıldızlaşırken, Adam Lallana da 2 asist yapmayı başardı.



Liverpool bu sonucun ardından Liverpool 26 puanla liderlik koltuğuna otururken, Watford 15 puanla 8. sırada yer aldı.