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Spor

Londra derbisinde gülen yok

Arsenal ve Tottenham'ın 1-1 berabere kaldığı maçın gollerini Kevin Wimmer kendi kalesine ve Harry Kane penaltıdan attı

06 Kasım 2016 21:05

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal ve Tottenham Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. .


İngiltere Premier Lig’de 11. hafta maçı Londra derbisine sahne oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.

Arsenal Kevin Wimmer’ın 42. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Tottenham ise 51’de Harry Kane’in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitliği getirdi.

Arsenal bu skorla birlikte 24 puana yükselirken Tottenham haftayı 21 puanla kapadı.

Arsene Wenger’in ekibi önümüzdeki hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Tottenham ise evinde Slaven Bilic’in ekibi West Ham United’ı konuk edecek.

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