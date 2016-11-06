Bundesliga'da RB Leipzig'in ayak sesleri

Bundesliga'ya bu sezon yükselen RB Leipzig, süper formunu devam ettirerek Mainz'ı 3-1 yendi.



Almanya Bundesliga’nın 10. haftasında RB Leipzig ile Mainz karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak zirve yarışında lider Bayern Münih ile aynı puana geldi.



Lige bu sezon yükselen Leipzig’in harika bir giriş yaptığı Bundesliga’da son kurbanı Mainz oldu. 3. dakikada Timo Werner ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 21’de Forsberg ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Timo Werner yine sahneye çıkarak durumu 3-0’a getirdi.



Yunus Mallı’nın 32. dakikada Suat Serdar’ın yerine oyuna girdiği maçta Mainz’ın tek golünü 74. dakikada Stefan Bell kaydetti: 3-1.



Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince RB Leipzig 24 puana yükseldi. Mainz ise 14 puanla 10. sırada haftayı tamamladı.