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Spor

Bundesliga'da RB Leipzig'in ayak sesleri

Mainz'ı evinde 3-1 mağlup eden RB Leipzig, lider Bayern Münih'le puanlarını eşitledi

06 Kasım 2016 23:21

Bundesliga'ya bu sezon yükselen RB Leipzig, süper formunu devam ettirerek Mainz'ı 3-1 yendi.

Almanya Bundesliga’nın 10. haftasında RB Leipzig ile Mainz karşı karşıya geldi. Red Bull Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanarak zirve yarışında lider Bayern Münih ile aynı puana geldi.

Lige bu sezon yükselen Leipzig’in harika bir giriş yaptığı Bundesliga’da son kurbanı Mainz oldu. 3. dakikada Timo Werner ile 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 21’de Forsberg ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikasında Timo Werner yine sahneye çıkarak durumu 3-0’a getirdi.

Yunus Mallı’nın 32. dakikada Suat Serdar’ın yerine oyuna girdiği maçta Mainz’ın tek golünü 74. dakikada Stefan Bell kaydetti: 3-1.

Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince RB Leipzig 24 puana yükseldi. Mainz ise 14 puanla 10. sırada haftayı tamamladı.

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