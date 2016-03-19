Avrupa'daki mülteciler: Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni bölgesinde haftalardır Avrupa ülkelerine geçmek için bekleyen sığınmacılar, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ardından gösteri düzenledi.

Hürriyet’in haberine göre, kampın etrafında yürüyüşe geçen onlarca sığınmacı, "Türkiye'ye dönmek istemiyoruz" ve "Merkel bize yardım et" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra sığınmacılar olaysız dağıldı.

Yunanistan'da yaklaşık 12 bini İdomeni'de olmak üzere toplam 46 binin üzerinde sığınmacı, Avusturya ve bazı Balkan ülkelerinin geçişleri durdurma kararının ardından Makedonya sınırının kapanmasıyla mahsur kaldı. AB ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya göre, Türkiye üzerinden 20 Mart'tan sonra Yunanistan'a geçen sığınmacılar 4 Nisan tarihi itibarıyla geri gönderilebilecekler.