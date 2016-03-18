Finlandiya Başbakanı: Türkiye ile mülteci anlaşması onaylandı!

Finlandiya Başbakanı Juha Sipilâ, Brüksel'de devam eden AB-Türkiye Zirvesi'nde mülteci anlaşmasının onaylandığını söyledi. Sipila Türkiye ile varılan anlaşmanın tatmin edici olduğunu da belirtti.

NTV'nin üst düzey AB yetkilisine dayandırdığı iddiasına göre de; Türkiye sığınmacıları 2-3 gün içinde geri almaya başlayacak.

AB kaynaklarına göre üzerinde uzlaşıya varılan konular şunlar:

- 33 nolu başlık haziranda müzakereye açılacak.

- Türkiye'nin projelerine bir hafta içinde finansman sağlanacak.

- Türkiye sığınmacıları 2-3 günde geri almaya başlayacak.

- Vize serbestisi için kriterler nisan sonuna kadar tamamlanacak.

- AB ile Türkiye Zirvesi'nde varılan mutabakatı Kıbrıs Rum Kesimi'nin de kabul ettiği belirtildi.