Finlandiya Başbakanı: Türkiye ile mülteci anlaşması onaylandı!

Finlandiya Başbakanı Juha Sipilâ, Brüksel'de devam eden AB-Türkiye Zirvesi'nde mülteci anlaşmasının onaylandığını söyledi. Sipila Türkiye ile varılan anlaşmanın tatmin edici olduğunu da belirtti.
NTV'nin üst düzey AB yetkilisine dayandırdığı iddiasına göre de; Türkiye sığınmacıları 2-3 gün içinde geri almaya başlayacak.
AB kaynaklarına göre üzerinde uzlaşıya varılan konular şunlar:
- 33 nolu başlık haziranda müzakereye açılacak.
- Türkiye'nin projelerine bir hafta içinde finansman sağlanacak.
- Türkiye sığınmacıları 2-3 günde geri almaya başlayacak.
- Vize serbestisi için kriterler nisan sonuna kadar tamamlanacak.
- AB ile Türkiye Zirvesi'nde varılan mutabakatı Kıbrıs Rum Kesimi'nin de kabul ettiği belirtildi.