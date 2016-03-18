T24 LogoT24 Logo
Dünya

Finlandiya Başbakanı: Türkiye ile mülteci anlaşması onaylandı!

AB ile varılan anlaşmaya göre; Türkiye'nin sığınmacıları 2-3 günde geri almaya başlayacağı öne sürüldü

18 Mart 2016 18:10

Finlandiya Başbakanı Juha Sipilâ, Brüksel'de devam eden AB-Türkiye Zirvesi'nde mülteci anlaşmasının onaylandığını söyledi. Sipila Türkiye ile varılan anlaşmanın tatmin edici olduğunu da belirtti.

NTV'nin üst düzey AB yetkilisine dayandırdığı iddiasına göre de; Türkiye sığınmacıları 2-3 gün içinde geri almaya başlayacak. 

AB kaynaklarına göre üzerinde uzlaşıya varılan konular şunlar: 

- 33 nolu başlık haziranda müzakereye açılacak.

- Türkiye'nin projelerine bir hafta içinde finansman sağlanacak. 

- Türkiye sığınmacıları 2-3 günde geri almaya başlayacak.

Vize serbestisi için kriterler nisan sonuna kadar tamamlanacak.

AB ile Türkiye Zirvesi'nde varılan mutabakatı Kıbrıs Rum Kesimi'nin de kabul ettiği belirtildi.

ETİKETLER

abtürkiyemülteci anlaşmasıfinlandiya başbakanıuzlaşmaanlaşmaonaylandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24