Avrupa Konseyi, Osman Kavala kararını resmen duyurdu; ara kararın detayları açıklandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala hakkındaki kararının Türkiye'de uygulanıp uygulanmadığının tespiti için dosyayı AİHM'e gönderdiğine ilişkin resmi açıklama bugün yapıldı.
Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, dün Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin dosyayı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46/4. maddesi gereğince Kavala hakkındaki kararın uygulanıp uygulanmadığının tespiti için AİHM'e gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, Komite'nin dün aldığı "ara karar" ile Türkiye'nin Kavala'yı derhal serbest bırakmayarak AİHM'in kararına uymayı reddettiği yönünde görüş belirttiği, öte yandan bu görüşe Türk yetkililerin itiraz ettiği belirtildi.
Açıklamada, AİHM'in Aralık 2019'da Kavala'nın yeterli delil olmadan tutuklu bulunduğuna ve Türkiye'nin Kavala'yı serbest bırakması için gerekli önlemleri alması gerektiğine karar verdiği hatırlatıldı.