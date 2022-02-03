Avrupa Konseyi, Osman Kavala kararını resmen duyurdu; ara kararın detayları açıklandı

Kavala dosyası, Mayıs 2020'de Bakanlar Komitesi'ne iletilmişti. Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021'de toplanmış ve Kavala hakkındaki AİHM'in kararının uygulanıp uygulanmadığının tespiti için 2 Şubat 2022'de AİHM'e başvurma niyetinde olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) havale edilmesine dair ara kararı oy çokluğuyla kabul etmesiyle "Türkiye'de devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirdiğini ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal ettiğini" bildirmişti.