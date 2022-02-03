Eski AİHM Başkan Yardımcısı Karakaş: Cumhurbaşkanı'nın şu andaki ifadesi, yürüyen prosedür açısından erken değerlendirme

Eski AİHM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız" açıklamasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı'nın şu andaki ifadesi, yürüyen prosedür açısından erken değerlendirme" dedi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre Karakaş, Karakaş, "ürkiye Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olduğuna göre, onun almış olduğu kararlar da bağlayıcıdır, onlara uymakla yükümlüdür… Siyasi bir organ olduğu için ilerleyen prosedür içinde onlar ayrıca siyaseten değerlendirilir. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir yargı organı. Dolayısıyla AİHM'in kararları bağlayıcıdır… Yani 'Bağlayıcı değildir' denilmesini ben bir hukukçu olarak hakikaten anlayamıyorum." diye konuştu.

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Hukuken bağlayıcıdır, buna başka diyecek bir şey yoktur. Yargı kararını tanıyıp tanımaması gibi bir şey söz konusu değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygular. Bu sözleşme çerçevesinde bir karar verir. Bu da sizin için bağlayıcıdır. Bu kadar. Bunun artık tartışacak bir tarafı yoktur. Daha süreç bitmedi ki… Bunlar çok erken konuşmalar… Şimdi ne oldu… “Kavala kararı uygulanmadı” diye prosedür başlatıldı. Hükümetin iddiası, “Biz Kavala kararını yerine getirdik. Serbest bırakıldı Gezi davasından… Ama bu sırada başka bir şeyden tutuklandı ve o dava devam ediyor…” Türkiye Avrupa Konseyi'ne bu şekilde bir izahat verdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'e müracat ediyor ve diyor ki, Türkiye'nin vermiş olduğu cevap budur. “Türkiye bu kararı bu şekilde yerine getirdik” diyor… Bu karar bu şekilde yerine getirilmiş midir, getirilmemiş midir? AİHM buna bakacak.

İşte burada artık, Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu, “İç mahkemeler karar vermiştir, yargı süreci devam etmektedir” gibi savunmaları AİHM değerlendirecek. AİHM daha bununla ilgili bir karar vermedi ki… Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden daha dün karar çıktı, herhalde daha dün AİHM'e tebliğ edildi. Orada bir prosedür var. Büyük Daire toplanacak vs… En az 6 aylık bir prosedür var orda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu andaki ifadesi, yürüyen prosedür açısından erken değerlendirme… Yani vermiş olduğu karardan da memnun olmayabilir. AİHM derse ki, “Kavala kararını yerine getirmemiştir”. Belki o zaman böyle şeyler söyleyebilir. “Sistemden çıkarız” der vs. Bunların hepsi siyaseten mümkün konulardır. Ama hukuken mahkeme kararları bağlayıcıdır. Bunun tartışılacak bir tarafı yok."

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in kararına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle başlattığı ihlal sürecinde ikinci ve kritik oylamayı yaptı. Komite, oy çokluğu ile dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi yönünde karar aldı.

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