Erdoğan: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin olarak “Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Şu anda bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna’nın Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'deki görüşmelerde bu konu da üst sıralarda yer alacaktır.

Bugün sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Bölgenin önemli ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri 'işgalden yana değiliz' ifadelerini hep kullanıyorlar.

"Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok"

Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef neyi, nerede, nasıl ifade edeceklerini belirlemiş değiller. Kabil Havalimanı'na 777 uçağın inmesi, içinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcunun bulunması süreci biraz olumsuz etkiledi. İşin olumlu gelişmesi halinde Karar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

Mart ayının ortalarında ziyaret olacak. İkili ilişkilerimizi çok daha iyi bir zemine oturtmanın gayreti içinde olacağız. Bu yaklaşımımız İsrail tarafında da mevcuttur.

Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz, bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.

"12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil"

Dün Parti Sözcümüz de bu konu ile ilgili açıklamasını yaptı. 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak öyle yenilir yutulur bir şey değil. Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botlarda şişlenerek batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Bu botların batırılması, ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Yunan medeniyetinin göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili AB, dünya sessiz kalmıştır. Bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ihtimal vermiyorum. Uydurdukları Frontex var, hiçbir işe yaramaz. 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideri ile görüşürsek onların önüne koyacağız. Mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz."

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in kararına rağmen Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi nedeniyle başlattığı ihlal sürecinde ikinci ve kritik oylamayı yaptı. Komite, oy çokluğu ile dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından değerlendirilmesi yönünde karar aldı.

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