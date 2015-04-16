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Avrupa Komisyonu, '1915' için 'trajedi' dedi

Avrupa Komisyonu, 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul eden Avrupa Parlamentosu'nun aksine 1915 olayları için 'trajedi' nitelemesinde bulundu

16 Nisan 2015 22:33

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen kararına rağmen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yaşananları "trajedi" olarak nitelendirmeye devam etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic, AB Komisyonu'nun günlük mutat basın toplantısında, AP kararını değerlendirirken 1915 olaylarını "trajedi" olarak adlandırmayı sürdürdü.

Kocijancic, "Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme ihtiyacını vurguluyoruz. Barışma, ilave adımlar atma ve (geçmişi) tartışma ihtiyacını vurguluyoruz" dedi.

AP genel kurulunda dün oy çokluğuyla kabul edilen kararda 1915 olaylarının "soykırım" olduğu iddia edilerek Türkiye'ye aynı görüşü benimsemesi çağrısı yapılmıştı.

Kararın görüşülmesi sırasında kurumunu temsilen söz alan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, bazı parlamenterlerin ısrarına rağmen "soykırım" ifadesini kullanmayı reddetmiş ve 1915 olaylarını "trajedi" olarak nitelendirmişti.

Georgieva, bu konuda AB üyeleri arasında farklı görüşlerin bulunduğuna dikkat çekmiş ve Komisyon'un Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP kararına ilişkin yapılan açıklamada "Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz. AB vatandaşlarının 2014’teki seçimlere yüzde 42 katılımı, bu Parlamento’nun AB siyasi kültüründeki yerini zaten göstermektedir. Her bakımdan eşine az rastlanır tutarsızlıktaki bu metni, anılan kuruma, ileride hatırlamak istemeyeceği belgeler arasında yerini almak üzere aynen iade ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

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