T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan 'soykırım' tepkisi: Geçen yıl uzattığım el havada kaldı, AP'nin kararı yok hükmündedir

'İnanın bana aynı dönemde Türk halkının çektikleri daha fazladır'

16 Nisan 2015 18:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun '1915 Ermeni Soykırımı'nın100’üncü yıldönümüne ilişkin karar taslağını onaylaması ile ilgili, "Tarihe haksızlık ediyorlar.İnanın bana aynı dönemde Türk halkının çektikleri daha fazladır. Geçen yıl uzattığım el havada kaldı, karar bizim için yok hükmündedir. Türkiye düşmanlığının dışa vurumu. Ermenilere dostluk çağrımı bir kez daha tekar ediyorum, gelin tarihi tarihçelere bırakalım bırakalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da iş formunda konuştu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçmişte yaşanmış acıları bahane ederek bugün Türkiye'yi ve milletimizi itham etmeye çalışanlar her şeyden önce tarihe haksızlık ediyorlar. Soykırım gibi geçmişte kesinlikle olmamış bir şeyi mutlak gerçek gibi Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışanlar beyhude yere uğraşıyorlar. Bu konuda parlamentolarda alınan kararlar bizim için yok hükmündedir. Bu konuda siyasetçilerin yaptığı tüm beyanlar da yok hükmündedir. Türkiye'nin Ermeni halkıyla herhangi bir sorunu yoktur.

İnanın bana aynı dönemde Türk halkının çektikleri daha fazladır. Bu tür kararlar Ermeniler istismar edilerek Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan ibarettir. Bu tür kararların hepsi de bizim için yok hükmündedir. Buradan Ermenilere dostluk çağrımı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarihi tarihçilere bırakalım. Biz ortak çıkarlarımız, ortak geçmişimiz ışığında kendimize yeni bir gelecek inşa edelim."

ETİKETLER

cumhurbaşkanı erdoğansoykırımkazakistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24