Erdoğan'dan 'soykırım' tepkisi: Geçen yıl uzattığım el havada kaldı, AP'nin kararı yok hükmündedir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun '1915 Ermeni Soykırımı'nın100’üncü yıldönümüne ilişkin karar taslağını onaylaması ile ilgili, "Tarihe haksızlık ediyorlar.İnanın bana aynı dönemde Türk halkının çektikleri daha fazladır. Geçen yıl uzattığım el havada kaldı, karar bizim için yok hükmündedir. Türkiye düşmanlığının dışa vurumu. Ermenilere dostluk çağrımı bir kez daha tekar ediyorum, gelin tarihi tarihçelere bırakalım bırakalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da iş formunda konuştu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçmişte yaşanmış acıları bahane ederek bugün Türkiye'yi ve milletimizi itham etmeye çalışanlar her şeyden önce tarihe haksızlık ediyorlar. Soykırım gibi geçmişte kesinlikle olmamış bir şeyi mutlak gerçek gibi Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışanlar beyhude yere uğraşıyorlar. Bu konuda parlamentolarda alınan kararlar bizim için yok hükmündedir. Bu konuda siyasetçilerin yaptığı tüm beyanlar da yok hükmündedir. Türkiye'nin Ermeni halkıyla herhangi bir sorunu yoktur.

İnanın bana aynı dönemde Türk halkının çektikleri daha fazladır. Bu tür kararlar Ermeniler istismar edilerek Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan ibarettir. Bu tür kararların hepsi de bizim için yok hükmündedir. Buradan Ermenilere dostluk çağrımı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarihi tarihçilere bırakalım. Biz ortak çıkarlarımız, ortak geçmişimiz ışığında kendimize yeni bir gelecek inşa edelim."