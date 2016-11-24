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Spor

Avrupa Kartal'ı konuşuyor: İstanbul mucizesi

Avrupa'da spor basını, Beşiktaş'ın Benfica karşısında 3-0'dan geri dönüşü için 'mucize' ifadesini kullandı

24 Kasım 2016 13:05

Portekiz basını, Benfica'nın 3-0'lık avantajını koruyamadığını belirtirken, İngiliz gazetesi Daily Mail ise “İstanbul’da bir mucize daha. Quaresma’nın rabona ortası Beşiktaş’a müthiş geri dönüşü sağladı” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta ikinci yarı Benfica’ya karşı muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirerek 3-3 berabere kalması, dış basında da büyük yankı buldu.

 

Abola: Taraftarın baskısıyla beraberliği yakaladı

 

Portekiz’in önemli spor gazetelerinden Abola ise maç sonu, “Benfica 3 gollük avantajını Türkiye’de koruyamadı” manşetini attı. Benfica’nın ilk yarıda çok iyi bir oyun ile 3-0’lık avantaj yakaladığını yazan gazete 2’nci yarı Beşiktaş taraftarının da müthiş baskısı ile beraberliği yakaladığını yazdı.

Bir diğer Portekiz gazetesi olan Record’da “Benfica tüm hesapları son maça bıraktı” manşetini attı. Gazete Şampiyonlar Ligi’nin en heyecan veren grubu olan B grubunda her şeyin son maça kaldığını yazdı.

 

The Sun: İstanbul mucizesi

 

İspanyol As Gazetesi de “Aboubakar’ın attığı gol Beşiktaş’a hayat verdi, Benfica’yı dağıttı” manşetini atarken bir diğer İspanyol gazetesi Marca da “Aboubakar Benfica’yı nakavt etti” manşetini attı.

İngiliz ve İrlanda basını da Beşiktaş’ın 3-0 geriden gelip Benfica ile 3-3 berabere kalmasını manşetlerine taşıdı.

The Sun gazetesi “İstanbul mucizesi” manşetini atarken, Beşiktaş’ın ikinci yarı çok iyi oynayarak Benfica ile 3-3 berabere kaldığını yazdı.

 

Lequipe: Büyük dönüş

 

Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail ise "İstanbul’da bir mucize daha… Quaresma’nın rabona ortası Beşiktaş’a müthiş geri dönüşü sağladı" manşetini yazdı. Gazete Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde hiç mağlubiyet almadığını da yazdı.

İrlanda basınından Irish Examiner de “Şampiyonlar Ligi’nde son zamanların en dramatik geri dönüşü yaşandı” manşetini attı.

Fransız Lequipe gazetesi de, "Beşiktaş’tan büyük dönüş" diye yazdı.

Danimarka basınından tv3sport ise “Beşiktaş’tan Benfica karşısında çılgın geri dönüş” manşetini kullandı.

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