Quaresma'nın rabonası büyüledi

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk eden Beşiktaş, muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, Ricardo Quaresma'nın rabona pası dünyada ses getirdi.

Beşiktaş'ın 3 farklı mağlubiyetten müthiş bir geri dönüşle 3-3'ü bulması, Cenk Tosun'un mükemmel golü ve Quaresma'nın 89.dakikada 'Rabona' pası ile attırdığı harikulade gol dünyada da büyük yankı buldu.



Sahada en dikkat çeken anlardan biri de dakika 89'da Quaresma'nın 'rabona' vuruşu ile yaptığı asistti.



Pozisyonun devamında Beşiktaş 3. golünü buldu. Rabona ve trivela ustası Quaresma'nın spektaküler hareketi dünyada ses getirdi.



Arjantin'den Haiti'ye spor siteleri Quaresma'nın asistini sosyal medya hesaplarından paylaştı.