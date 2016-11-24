Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda, üst tura çıkacak.

Beşiktaş, Benfica karşısında ilk yarısını 3-0 yenik kapadığı maçı 3-3 berabere kalarak, hem gruptaki yenilmezliğini sürdürdü, hem de elenmekten son anda kurtuldu. Artık Avrupa Ligi değil, Şampiyonlar Ligi ikinci turu konuşuluyor.

Gruptan nasıl çıkar?

Siyah-beyazlılar, Napoli ile Benfica'nın birbiriyle oynayacağı son haftada Dinamo Kiev'i yenmesi halinde 10 puana ulaşacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

Bunda, siyah beyazlıların Napoli'ye karşı ikili averajda üstün olmaları büyük rol oynuyor.

Benfica-Napoli karşılaşmasını Benfica kazanır, Dinamo Kiev - Beşiktaş karşılaşması berabere tamamlanır ise temsilcimiz Beşiktaş yine tur atlayacak.