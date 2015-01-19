Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin büyüme öngörüsünü aşağı çekti. EBRD, Türkiye için 2015 büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 3'e düşürdü. Türkiye'yi daha az Rus turistin ziyaret edeceği beklentisinin bunda kısmen etkili olduğunu belirttildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğu Avrupa ülkeleri ile bazı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerini izleyen EBRD, Rusya ekonomisi için de bu yıl yüzde 4.8 daralma bekliyor. EBRD'nin Rusya'ya ilişkin daralma beklentisi, Dünya Bankası'nın Rusya için geçen hafta açıkladığı daralma tahmininin üzerinde yer aldı. Dünya Bankası Rusya ekonomisinin 2015'te yüzde 2.9 daralmasının beklendiğini belirtmişti.