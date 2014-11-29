Financial Times: Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girmesi için her yıl yüzde 15 büyümesi gerekiyor

İngiliz Financial Times gazetesi yazarı Daniel Dombey dünkü(28 Kasım 2014) haberinde uluslararası piyasalarda dengelerin gelişmekte olan ülkeler aleyhine değiştiğini belirterek Türkiye’nin bir geçiş sürecinden geçtiğini yazdı. Amerika’nın ekonomik toparlanmasının beklenilenden daha hızlı gerçekleşmesi sebebiyle faiz artırımına başlayacak olmasının gelişmekte olan ülkeleri daha da kırılgan hale getireceği belirtilen haberde uzmanlar, Türkiye’nin en büyük 10. ekonomi arasına girmesi için yılda yüzde 15’lik büyüme gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Zaman'da yer alan habere göre, son dönemde Türkiye’den büyük firmaların yurtdışına yaptıkları yatırımlara da yer verilen Financial Times haberinde Ülker’in İngiliz bisküvi devi United Biscuits’i 3 milyar dolara satın alması ve Garanti Bankası’nın yüzde 20,85 hissesini İspanyol BBVA’ya satması bulunuyor. Bu yatırımların ülkedeki ekonominin muhteşem olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekilen haberde çok az sayıda ekonomistin Türkiye’nin kısa zamanda en büyük 17. büyük ekonomik güçten 10. en büyük ekonomiden biri olacağına inandığı belirtilirken bunun gerçekleşmesi için yıllık büyüme oranının yüzde 15 olması gerektiği ifade ediliyor. Hükümet Orta Vadeli Program’ında büyüme hedefini düşürmüş bu yıl için yüzde 3,3, gelecek yıl için ise yüzde 4’lük büyüme olacağını belirtmişti. Yurtdışına yapılan yatırımların artmasına rağmen ülkeden çıkan yabancı yatırımcıların daha fazla olduğu belirtiliyor. 2007 yılından bu yana 19 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım geçtiğimiz yıl 10 milyar dolara geriledi. FT’ın haberine göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ekonomisti Alpona Banerji, bu nokta en önemli sorunun düşük büyüme performansı gösterilen bu dönemde ekonomi politikalarının yönünün belli olmamasını gösterirken Deutsche Bank ekonomisti Robert Burgers ise Türkiye’nin yakın zamanda yapısal reformlara ağırlık vermemesi durumunda ekonomik büyümenin gerileceği öngörüsünde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi üzerinde artan etkisinin ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğini belirten Financial Times’ın Türkiye muhabiri Daniel Dombey 2014 yılının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için önemli bir yıl olduğunu yazdı. Dombey, bunun sebebi olarak ise Erdoğan’ın ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini tek turda kazanarak halk tarafında seçimle başa geçen ilk cumhurbaşkanı olmasının yanı sıra 1 milyar 370 milyon TL’ye mal edilen bin odalı Ak Saray’a bağlıyor.