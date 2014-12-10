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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye'de büyüme hız kesti

Türkiye ekonomisi, son iki yılın en düşük büyümesini yaşadı. Tarım sektöründeki daralma, büyümenin gerilemesinde etkili oldu.

10 Aralık 2014 15:34


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,7 oranında büyüdü. Büyüme oranı böylece beklentilerin altında kaldı.

Türk ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 4,8, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,2 büyümüştü. İlk 9 aydaki ortalama büyüme 2,8 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekteki gerileme, 2014'teki ortalama büyüme oranının da yüzde 3,2'de kalmasına neden oldu. Türk ekonomisi 2013'te yüzde 4 oranında büyümüştü.

Büyüme hızını tarım düşürdü

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, tarımın ağırlığını GSYH'nin üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kalmasındaki en önemli faktörlerden biri olarak niteledi. Başçı, tarım sektöründe bu yıl yüzde 5'e yakın daralma söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimin azalmasının, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde GSYH büyümesini sınırlandıran bir etken olduğunu belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise "Rakamlar, beklentilerimizin altında bir büyümeyi ifade ediyor ancak özellikle imalat sanayisinin büyümesi genel büyümenin üzerinde" açıklamasını yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeKurumuGayri Safi YurtHasılaBankası Başkanı Erdem BaşçıGSYHYardımcısı Ali BabacanSanayiTeknoloji Bakanı Fikri IşıkDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/A.A/NH/HT

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