Avrupa Birliği, Ukrayna'yla da vizeleri kaldırıyor!

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna ile vize rejiminin iptal edilmesine ön onay verdi. Konsey'den yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu ile müzakerelerin başlatılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği ile vize serbestisi süreci Aralık 2013'te imzalanan geri kabul anlaşması ile başlamıştı daha sonra mülteciler ile ilgili imzanan anlaşma ile de sürecin hızlanması bekleniyordu. Ancak Türkiye'nin imzalanan anlaşmada yer alan terörle mücadele yasasını değiştirmemekteki ısrarı ve 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle hâlâ vize serbestisi tartışması sürerken söz konusu kriterleri hızla tamamlayan Ukrayna vize serbestisinde son aşamaya geldi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna ile vizelerin kaldırılması konusunda ön onay verildiği ve Avrupa Parlamentosu ile müzakerelerin başlatılacağı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, "AB Konseyi Daimi Temsilciler Meclisi Ukrayna ile vize rejiminin iptali amacıyla müzakerelerin başlatılmasını kabul etti" denen açıklamada, AB dönem başkanlığını yürüten Slovakya'nın bu yetki dahilinde Avrupa Parlamentosu ile müzakerelere başlayacağı vurgulandı.