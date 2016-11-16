AB vizesiz girişlere kontrol sistemi getiriyor

AB Komisyonu Avrupa'yı terörizm ve yasadışı göçten koruma gerekçesiyle yeni bir tasarıyı kabul etti. Avrupa Birliği Seyahat Enformasyon ve İzin Sistemi (ETIAS) adlı tasarı, vize zorunluluğu bulunmaksızın Schengen Bölgesi'ne yolculuk yapanları kapsıyor. Tasarının yasalaşması için Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı ETIAS adlı sistem ABD'de 2009 yılından beri uygulamada olan ESTA'yı örnek alıyor. Tasarıya göre ABD gibi vize serbestliğinin uygulandığı ülkelerden Avrupa'ya gelenler 2020 yılından itibaren internet üzerinden başvuru formu doldurmak zorunda olacak. Kimlik bilgisi, seyahat belgeleri, ikamet gibi soruların yanıtlandığı formla Schengen ülkelerine giriş izni için başvuru yapılacak. Başvurunun kişi başına 5 euro masrafı olacağı belirtiliyor.

Ayrıca seyahat etmek isteyenlere bulaşıcı hastalıkları olup olmadığı, eğitim ve meslek bilgileri, daha önce ceza alıp almadıkları, daha önce savaş bölgelerinde bulunup bulunmadıkları, AB'ye girmelerine daha önce yasak getirilip getirilmediği ya da AB'den sınırdışı edilip edilmedikleri gibi sorular da sorulacak. Avrupa Birliği bu yolla potansiyel teröristleri veya turist olarak AB'ye giriş yapıp daha sonra iltica başvurusunda bulunanları engellemeyi hedefliyor.

Şimdiye kadar 50'den fazla ülke vatandaşı, Schengen ülkelerine vize almadan pasaportla giriş yapabiliyordu. Uygulamadan zaten vize ile giriş yapabilen Türkiye ve Rusya vatandaşları etkilenmeyecek. Uygulama ancak vize serbestisi sağlanması durumunda Türkiye'yi de etkileyecek.

Sistem Avrupa Birliği kurumlarına 212 milyon euroya mal olacak.

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Reuters, DPA, EPD / EC, GA